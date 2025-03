Comentarista encerra novela e crava vencedor do MVP na NBA

A temporada regular da NBA está se desenhando para o final, mas somente três franquias alcançaram vaga antecipada nos Playoffs. Embora muita água esteja para rolar, o comentarista esportivo Stephen A. Smith bateu o martelo sobre a escolha do MVP da temporada 2024/25. Em sua análise, Shai Gilgeous-Alexander, armador do Oklahoma City Thunder, é o grande favorito.

Em termos coletivos, coroar uma temporada cansativa com o título da NBA é a maior façanha possível. Por sua vez, em detrimento do compromisso individual de um atleta, o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) é algo a ser vangloriado. Analisando os números na principal liga mundial de basquete, Gilgeous-Alexander tem se mostrado uma grande surpresa.

Com somente 26 anos, o armador tem sido o grande protagonista do Thunder, líder da Conferência Oeste. Sobretudo, na atual temporada regular da NBA, Shai acumula média de 32,8 pontos por partida, além de 6,3 assistências e 5,1 rebotes. Sua constância em quadra coloca em evidência a possibilidade de superar nome de astros como Luka Doncic (Lakers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jayson Tatum (Celtics) e Nikola Jokic (Nuggets).

A questão é que a rota pode ser recalculada a medida que as franquias forem eliminadas nos Playoffs. Sendo assim, as chances de Shai Gilgeous-Alexander ostentar o prêmio de MVP da NBA depende do andamento do Oklahoma City Thunder. Até o momento, a equipe em questão acumula 60 vitórias e apenas 12 derrotas.

Shai Gilgeous-Alexander é jogador do Thunder na NBA (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

Confira os MVP’s da NBA nos últimos anos