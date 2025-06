O Brasil joga na VNL feminina contra a República Dominicana neste sábado (21), às 10h (de Brasília), em Istambul, na Turquia, pela segunda semana da competição internacional. Nesta sexta-feira (20), a Seleção derrotou o Canadá por 3 a 0. O confronto terá transmissão do Sportv (canal fechado) e da VBTV (streaming de vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv ATUALIZAÇÃO: 1° set empatado em 11 a 11.

Próximos confrontos da segunda semana

BRASIL x TURQUIA - DOMINGO, 22 DE JUNHO | 13h30*

Da segunda semana, a Turquia foi a seleção que as brasileiras enfrentaram mais vezes na VNL. Foram oito jogos desde 2018. O Brasil venceu cinco dessas partidas, incluindo a última. Nas Olimpíadas de Paris 2024, as brasileiras saíram vitoriosas contra as turcas e levaram a medalha de Bronze. Esta será, provavelmente, a disputa mais difícil do Brasil na etapa.

*Os jogos serão transmitidos no SporTV 2 | Horários de Brasília

Tudo sobre o jogo entre Brasil e República Dominicana pela VNL feminina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e República Dominicana

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: sábado, 21 de junho, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Istambul, na Turquia

👁️ Onde assistir: SporTV e VBTV

Jogadoras do Brasil em ação na VNL (Foto: Reprodução)

Como vai a partida?

1° set

O Brasil começou com o erro de saque de Julia Bergmann, mas conseguiu entrar no ritmo das dominicanas para empatar em 7 a 7.