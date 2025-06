Qual o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Chelsea?

Flamengo e Chelsea entram em campo nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), em confronto decisivo pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. No campo, o duelo promete equilíbrio — ambas as equipes venceram na estreia. Fora dele, porém, o cenário é bem diferente. A comparação das finanças dos dois clubes revela o tamanho do abismo entre o gigante europeu e o representante brasileiro.

💰 Valor de mercado dos elencos

De acordo com o site Transfermarkt, o elenco do Chelsea é avaliado em 1,06 bilhão de euros, uma das maiores cifras do futebol mundial na atualidade. Já o plantel do Flamengo está avaliado em 221,3 milhões de euros — cerca de cinco vezes menos. A diferença mostra o poder de investimento do clube inglês, que costuma ser protagonista nas janelas de transferências, frente a um modelo mais contido, mesmo em um dos clubes mais ricos do Brasil.

💸 Receitas anuais

A discrepância também aparece no faturamento. Segundo o relatório Football Money League 2025, da consultoria Deloitte, o Chelsea teve receitas de 545,5 milhões de euros no último ano, ocupando a 10ª posição no ranking global. O Flamengo, embora seja o clube mais bem colocado entre os brasileiros, aparece apenas no 30º lugar, com 198,2 milhões de euros. A diferença reforça o quanto os europeus jogam — literalmente — em outra prateleira financeira.

🏟️ Modelos de gestão

O Flamengo segue o modelo tradicional brasileiro, como uma associação civil sem fins lucrativos, com dirigentes eleitos e receitas majoritariamente ligadas a direitos de transmissão, bilheteria, patrocínios e venda de jogadores. Já o Chelsea é uma empresa privada, pertencente ao consórcio liderado por Todd Boehly, e opera sob o regime de clube-empresa, com grande influência do capital estrangeiro.

Embora o Flamengo seja referência de organização no Brasil, o jogo contra o Chelsea expõe, mais uma vez, os desafios dos clubes sul-americanos ao competir com gigantes europeus em termos de orçamento, elenco e estrutura. No campo, a diferença pode até não ser visível nos 90 minutos, mas nos bastidores, ela é bilionária.

