Na última quarta-feira (26), o Brasil conheceu o seu grupo na AmeriCup, principal competição de basquete das américas. O Brasil tem os Estados Unidos como oponente na chave. Aleksandar Petrovic, técnico da Seleção Brasileira masculina, analisa a situação do Brasil no grupo A da competição.

— É um grupo de muitas incógnitas. EUA é sempre competitivo, mas neste momento não sabemos com qual equipe vai jogar. Uruguai conhecemos nas Eliminatórias, tem um bom grupo e ainda faltaram alguns jogadores importantes. Bahamas também é uma incógnita, dependerá de quais jogadores da NBA estarão presentes. Acredito que jogarão completos. — declara o técnico após sorteio realizado em Miami, nos Estados Unidos.

Sobre a dificuldade das partidas, o técnico acredita que o nível alto do grupo pode auxiliar o Brasil a partir das quartas de final:

— O grupo é muito competitivo, o que pode facilitar um pouco as coisas nas Quartas de Final. Temos que estar bem preparados.

Técnico da Seleção Masculina de basquete (Foto: Divulgação / FIBA)

Brasil na AmeriCup 2025

A Seleção Brasileira de basquete teve uma passagem vitoriosa pelas Eliminatórias da AmeriCup. Durante o torneio classificatória, a Amarelinha garantiu cinco triunfos em seis jogos disputados, além de uma classificação antecipada, ao liderar seu grupo.

Ao todo, a competição conta com 12 seleções classificadas: Nicarágua — que tem vaga automática por ser país-sede —, Brasil, Argentina, Bahamas, Canadá, Colômbia, República Dominicana, Panamá, Porto Rico, Uruguai, Estados Unidos e Venezuela.

Brasil é derrotado pelo Panamá e perde invencibilidade nas Eliminatórias da AmeriCup (Foto: FIBA)

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves. As duas melhores seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas avançam para as quartas de final. Os vencedores das quartas vão para as semifinais e disputam uma vaga na disputa pelo título, enquanto as seleções perdedoras disputarão a medalha de bronze.

Confira os grupos da competição masculina

🏀 GRUPO A

Estados Unidos

Brasil

Uruguai

Bahamas

🏀 GRUPO B

Panamá

Venezuela

Canadá

Porto Rico

🏀 GRUPO C

República Dominicana

Nicarágua

Argentina

Colômbia