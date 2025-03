Minas atropela Flamengo em duelo pela liderança do NBB 2024/25

Após a classificação no Basketball Champions League Americas (BCLA), o Flamengo tropeçou na busca pela liderança do NBB ao ser derrotado pelo Minas. O time mineiro, no entanto, foi eliminado na fase de grupos da competição continental. A partida, marcada pela dominância dos donos da casa, aconteceu na Arena UniBH, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite desta quarta-feira (19).

Na tabela do NBB, o Minas acumulou sua 22ª vitória, após 26 jogos disputados, e abriu ainda mais a vantagem sobre o segundo colocado, o Flamengo. Por outro lado, o Rubro-Negro soma "apenas" 20 triunfos em 27 partidas na temporada de 2024/25.

Como foi o jogo?

O Flamengo começou forte na partida com uma defesa sólida e uma corrida de 8 a 0, comandada por Alexey Borges. O Minas demorou a se ajustar, mas, ao entender como atacar, virou o placar, com destaque para Hollowell, que marcou 13 pontos no primeiro período, incluindo uma bola de três no final do cronômetro. A equipe mineira terminou a parcial na frente por 27 a 23.

No segundo período, a defesa agressiva do Minas aumentou a vantagem para nove pontos, mas o Flamengo reagiu com uma corrida de 5 a 0. Após ajustes dos técnicos, o time mineiro, com a boa combinação entre Scott Machado, Arengo e a presença de Paranhos no garrafão, foi para o intervalo liderando por 47 a 38.

No terceiro quarto, Paranhos iniciou o período e o Minas manteve a intensidade, com defesa forte e ataque eficiente, com Hollowell e Arengo se destacando. O Flamengo, impulsionado por Gui Deodato, ainda conseguiu diminuir a diferença, mas o Minas fechou o quarto com 69 a 59.

O último período começou com Arengo ampliando a vantagem para o Minas, ao alcançar seu recorde pessoal de pontos na temporada. Com uma corrida de 10 a 2, o time mineiro abriu 17 pontos. O Flamengo tentou acelerar o jogo, mas o Minas soube administrar a vantagem e garantiu a vitória por 24 pontos de vantagem.

Arengo foi o destaque da partida entre Minas e Flamengo (Foto: Divulgação/NBB)

O que vem por aí?

Para continuar na luta pelo oitavo título do NBB, o Flamengo volta para casa, no Maracanãzinho, para enfrentar o Vasco na próxima quinta-feira (27). O jogo está agendado para às 20h (de Brasília). Já o Minas continua na Arena UniBH, onde receberá o Caxias do Sul, às 19h (de Brasília), na quarta-feira (26).

