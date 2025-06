Avaí x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Avaí e Athletico se enfrentam neste sábado (21), em jogo da 13° rodada da Série B. A bola rola às 16h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis (SC). A partida será transmitida ao vivo pela Rede TV (TV aberta), Espn (TV fechada), Desimpedidos (streaming) e Disney+ (streaming).

Leão e Furacão estão separados por três pontos na tabela e fazem confronto direto, de olho no G-4 do Brasileirão.

Avaí x Athletico
13ª rodada Série B do Brasileiro
Data e Hora Sábado, 21 de junho, às 16h (horário de Brasília)
Local Ressacada, em Florianópolis (SC)
Árbitro João Vitor Gobi (SP)
Assistentes Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
Var Thiago Duarte Peixoto (SP)

Como chegam os dois times?

O Avaí apenas empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda, primeiro time fora da ZR, fora de casa. O Leão é o sexto colocado, com 20 pontos, um a menos que o Coritiba, que abre o G-4.

O técnico Jair Ventura possui a baixa do zagueiro Eduardo Brock, suspenso. Jonathan Costa, que ficou fora das últimas duas partidas por lesão, voltou aos treinos e deve ser titular. No meio e no ataque, o comandante também tem dúvidas.

O Athletico vem de vitória por 2 a 1 contra o Remo, de virada e em casa, e se recuperou do revés por 1 a 0 para o Atlético-GO, também na Arena da Baixada. O Furacão ocupa a nona colocação, com 17 pontos, e tem novamente o técnico Odair Hellmann na beira do gramado após cumprir suspensão.

Para o jogo, a equipe conta com os retornos do volante Felipinho e do meia Zapelli, que estavam suspensos na rodada passada. Patrick deve sair no meio-campo, enquanto Giuliano tenta se manter entre os titulares.

Confira as informações do jogo entre Avaí e Athletico pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

AVAÍ X ATHLETICO

13ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (21), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

📺 Onde assistir: Rede TV (TV aberta), Espn (TV fechada), Desimpedidos (streaming) e Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AVAÍ (Técnico: Jair Ventura)

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Pedrão, Jonathan Costa (Wanderson) e Mário Sérgio; Barreto, João Vitor (Mendes) e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Hygor (Alef Manga) e Cléber.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Kauã Moraes, Habraão, Léo Pelé e Esquivel; Falcão, Felipinho e Giuliano (Zapelli); Luiz Fernando, João Cruz e Alan Kardec.