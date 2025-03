A cerca de dez jogos do fim da temporada na NBA, o público americano já sabe que o MVP (Most Valuable Player, o "Jogador Mais Valioso") será um atleta de fora dos Estados Unidos. Afinal, os três favoritos na corrida pelo prêmio são estrangeiros: o canadense Shai Gilgeous-Alexander, o sérvio Nikola Jokić e o grego Giannis Antetokounmpo. O ala-armador James Harden, condecorado na edição de 2017/18, foi o último MVP nascido nos EUA.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Troféu Michael Jordan está na mão dos estrangeiros há sete anos: Jokic, três vezes, Antetokounmpo, em duas oportunidades, e o camaronês Joel Embiid foram os premiados no período. Esse fato simboliza a globalização do basquete. Hoje, a NBA ainda conta com vários outros astros de fora dos Estados Unidos, incluindo jovens como Luka Doncic (Eslovênia) e Victor Wembanyama (França).

Os últimos dez vencedores do prêmio de MVP da NBA

Nikola Jokić (Sérvia) - 2023/24

Joel Embiid (Camarões) - 2022/23

Nikola Jokić (Sérvia) - 2021/22

Nikola Jokić (Sérvia) - 2020/21

Giannis Antetokounmpo (Grécia) - 2019/2020

Giannis Antetokounmpo (Grécia) - 2018/2019

James Harden (EUA) - 2017/2018

Russell Westbrook (EUA) - 2016/2017

Stephen Curry (EUA) - 2015/2016

Stephen Curry (EUA) - 2014/2015

continua após a publicidade

James Harden, na época jogador do Houston Rockets, segura o troféu de MVP (Foto: Allen Berezovsky/AFP)

➡️ Comentarista encerra novela e crava vencedor do MVP na NBA

Jokic, Shai ou Giannis: quem será o MVP da NBA?

Enquanto Jokic e Antetokounmpo buscam colocar mais um Troféu Michael Jordan na prateleira, o atual favorito Shai Gilgeous-Alexander visa o seu primeiro prêmio. Os três jogadores somam estatísticas fantásticas na temporada. A dez jogos do fim, o trio tenta manter o desempenho de alto nível, além de garantir a melhor campanha possível para as suas equipes. É importante ressaltar que a performance coletiva também conta na decisão dos jornalistas.

A NBA divulga no próprio site, semanalmente, uma lista com os favoritos na chamada "corrida pelo MVP". Atualmente, a ordem é Shai (1º), Jokic (2º) e Giannis (3º). Veja abaixo o que a liga destaca de cada um na temporada.

continua após a publicidade

Shai Gilgeous-Alexander

Médias na temporada: 33 pontos, 5 rebotes e 6.2 assistências

Campanha: 1º lugar com o Oklahoma City Thunder na Conferência Oeste

Texto no site da NBA: "O cestinha da liga tem 12 jogos com 40 ou mais pontos e faz parecer fácil. Em seu jogo de 40 pontos mais recente, acertou 17 de 26 arremessos de quadra contra o Detroit (Pistons). Ele fez isso em 29 minutos mais cedo nesta temporada, contra o Cleveland (Cavaliers)."

Tradução do post acima: "É loucura como Shai consegue fazer essas bandejas parecerem normais. Consegue arremessos como esse rotineiramente, um finalizando fantástico."

Nikola Jokic

Médias na temporada: 29.1 pontos, 12.8 rebotes e 10.3 assistências

Campanha: 3º lugar com o Denver Nuggets na Conferência Oeste

Texto no site da NBA: "Jokic continua com médias de triplo-duplo (dígitos duplos nas três principais estatísticas do jogo) e lidera a liga no quesito. As chances de terminar no top-3 em pontos, rebotes e assistências parecem favoráveis a três semanas do fim da temporada."

Tradução do post acima: "Esse ângulo (do passe do) Jokic é SELVAGEM."

Giannis Antetokounmpo

Médias na temporada: 30.2 pontos, 11.9 rebotes e 6 assistências

Campanha: 6º lugar com o Milwaukee Bucks na Conferência Leste

Texto no site da NBA: "Tem uma chance muito boa de Antetokounmpo mais uma vez ter média de 30 pontos com 60% de acerto nos arremessos de quadra (está com 59,9% agora). Seria a segunda vez seguida, fazendo dele o mais eficiente pontuador de alto volume dentro do garrafão na história da liga."

Tradução do post acima: "Falando em grandeza, é legitimamente absurdo como Giannis Antetokounmpo consegue se mover assim com essa altura (2,11m).