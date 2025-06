Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr. se enfrentam, neste sábado (21), na luta principal do UFC Fight Night Baku, na Baku Crystal Hall, nos Estados Unidos. O evento conta com apenas um brasileiro no card, inclusive no principal, onde Nikolas Motta encara Nazim Sadykhov em duelo pelo peso-leve.

UFC realiza primeiro evento no Azerbaijão e chega ao 30º país

Hill x Rountree Jr.

Atualmente ocupando a quarta e a sétima posição, respectivamente, no ranking da divisão, Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr. se enfrentam na luta principal do evento, em um duelo que tem o potencial de agitar as primeiras posições da categoria até 93 kg. Jamahal Hill, que foi o primeiro campeão do UFC a emergir do Dana White’s Contender Series, está determinado a retomar sua jornada ao topo da categoria. Ele conquistou o cinturão em 2023 ao derrotar Glover Teixeira, mas teve que abrir mão do título no mesmo ano devido a uma lesão. Desde que voltou ao octógono, o lutador norte-americano de 34 anos sofreu duas derrotas consecutivas e reconhece a importância de uma vitória em Baku para se reaproximar do título.

Por outro lado, Khalil Rountree Jr. fará sua primeira aparição desde a luta pelo cinturão contra Alex "Poatan" Pereira, em outubro de 2024, quando foi derrotado no quarto round. Conhecido por seu estilo agressivo e poder de nocaute, com nove de suas 13 vitórias obtidas dessa forma, Rountree Jr. busca um novo triunfo sobre um ex-campeão, o que poderia levá-lo ao Top 5 da divisão.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA

UFC FIGHT NIGHT ATLANTA

📆 Data: 21 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)

🌍 Local: Baku, Azerbaijão

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal:

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jamahal Hill x Khalil Rountree Jr. Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafael Fiziev x Ignacio Bahamondes Peso-pesado (até 120,2 Kg): Curtis Blaydes x Rizvan Kuniev Peso-leve (até 70,3 Kg): Tofiq Musayev x Myktybek Orolbai Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Nikolas Motta Peso-pena (até 65,7 Kg): Muhammad Naimov x Bogdan Grad

Card preliminar:

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Seok Hyeon Ko x Oban Elliott

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ismail Naurdiev x Jun Yong Park

Peso-galo (até 61,2 Kg): Daria Zhelezniakova x Melissa Mullins

Peso-galo (até 61,2 Kg): Irina Alekseeva x Klaudia Sygula

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tagir Ulanbekov x Azat Maksum

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Mohammed Usman