Lakers x Chicago Bulls nesta quinta na NBA: veja onde assistir

NBA LAL CHI 27/03/2025 National Basketball Association Data e Hora Quinta-feira, 27 de março, às 21h Local United Center, em Chicago, nos EUA Árbitro Onde assistir

Com os Playoffs sendo desenhados, muitas franquias seguem no páreo em função do título da principal liga mundial e basquete. Nesta quinta-feira (27), Los Angeles Lakers e Chicago Bulls serão protagonistas de um embate acirrado válido pela temporada regular da NBA. O confronto terá como palco o United Center, às 21h (de Brasília), com transmissão do Prime Video.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Enfrentando oscilação nos últimos embates da NBA, o Chicago Bulls tenta a todo custo reencontrar o percurso dos triunfos. Ocupando a nona colocação da Conferência Leste, o plantel comandado pelo técnico Billy Donovan detém 32 vitórias e 40 derrotas. Por sua vez, o Los Angeles Lakers aparece na quinta posição da Conferência Oeste, com 43 triunfos e 28 tropeços.

Jogo do Chicago Bulls na arena do time (Foto: Rocky Widner/NBAE/Getty Images/AFP)

Embora apresente uma campanha mais encorpada na atual temporada, a equipe californiana não teve tanta sorte no último encontro com o Bulls. No dia 22 de março, os torcedores presentes na Crypto.com Arena viram LeBron James e companhia serem amassados. Na ocasião, Coby White puxou a responsabilidade para si ao ser o cestinha da partida que culminou no triunfo do Chicago por 146 a 115.

continua após a publicidade

Contudo, o retrospecto entre as equipes garante uma ampla vantagem para o Lakers no tocante ao número de vitórias. Em síntese, ao longo de 192 partidas, o Chicago saiu de quadra com apenas 79 triunfos, enquanto apresentou 113 tropeços.

Lakers de olho nos Playoffs

Imponente em quadra, o Los Angeles Lakers é a segunda maior campeã da história da NBA, ficando atrás apenas do Boston Celtics. Com a chegada de Luka Doncic na atual temporada, é esperado que a dupla formada com LeBron James consiga lutar até o fim pelo título. No entanto, o plantel californiano liga seu sinal de alerta.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Vasco nesta quinta: veja onde assistir partida do NBB

Jogo dos Los Angelers Lakers (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/AFP)

Em um contexto geral, o líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder, já está com vaga garantida nos Playoffs. Por sua vez, outras duas equipes também já cravaram sua estadia antecipadamente no mata-mata. Tratam-se dos times da Conferência Leste; o Cleveland Cavaliers e o próprio Celtics.

FICHA TÉCNICA

LAKERS x CHICAGO BULLS - Rodada de 27/03 da NBA

📅 Data: quinta-feira, 27 de março;

⌚ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: United Center, em Chicago, nos EUA

📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)