Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (21), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da segunda rodada do Mundial de Clubes, da Série B do Brasileirão, da Copa Paulista, Copa Ouro da Concacaf e da NWSL.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 21 de junho de 2025)

Mundial de Clubes

Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund – 13h – DAZN, Sportv e CazéTV

– 13h – DAZN, Sportv e CazéTV Inter de Milão x Urawa Red Diamonds – 16h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

– 16h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV Fluminense x Ulsan HD – 19h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

– 19h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV River Plate x Monterrey – 22h – DAZN, Sportv e CazéTV

Fluminense e Borussia Dortmund em ação no Mundial de Clubes da Fifa (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Campeonato Norueguês

Bodo/Glimt x Brann – 13h – OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Eurocopa Sub-21 (quartas de final)

Portugal sub-21 x Holanda sub-21 – 13h – UEFA.tv Espanha sub-21 x Inglaterra sub-21 – 16h – UEFA.tv

Campeonato Carioca Série A2

Americano x Olaria – 14h45 – TV Alerj

Paulistão Sub-20

Corinthians sub-20 x São Bento sub-20 – 15h – Corinthians TV e Paulistão (YouTube)

– 15h – Corinthians TV e Paulistão (YouTube) Palmeiras sub-20 x Rio Claro sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)

– 15h – Paulistão (YouTube) Santos sub-20 x Ferroviária sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)

– 15h – Paulistão (YouTube) XV de Jaú sub-20 x São Paulo sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)

Paulistão Feminino

Realidade Jovem (F) x Ferroviária (F) – 15h – Paulistão (YouTube)

Copa Paulista

São Caetano x São José – 15h – Paulistão (YouTube)

– 15h – Paulistão (YouTube) Francana x Inter de Limeira – 16h – Paulistão (YouTube)

– 16h – Paulistão (YouTube) Itapirense x Comercial – 16h – Paulistão (YouTube)

– 16h – Paulistão (YouTube) Noroeste x Grêmio Prudente – 19h – Paulistão (YouTube)

Campeonato Uruguaio

Juventud x Danubio – 15h – Disney+

– 15h – Disney+ Miramar Misiones x Nacional-URU – 18h – Disney+

Brasileirão Série B

Avaí x Athletico-PR – 16h – RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

– 16h – RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+ Remo x Paysandu – 18h30 – Disney+

– 18h30 – Disney+ Ferroviária x CRB – 20h30 – Disney+

Segunda Divisão Espanhola (final dos playoffs de acesso)

Real Oviedo x Mirandés – 16h – ESPN 4 e Disney+

Copa Ouro

Curaçao x Canadá – 20h – ESPN 2 e Disney+

– 20h – ESPN 2 e Disney+ Honduras x El Salvador – 23h – Disney+

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

NJ/NY Gotham FC (F) x Bay FC (F) – 20h30 – Canal GOAT

