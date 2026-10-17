Audace Cerignola x Savoia: onde assistir, horário e escalações
Audace Cerignola x Savoia: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Audace Cerignola e Savoia se enfrentam neste domingo (18), às 9h30 (de Brasília), no Campo Comunale Domenico Monterisi, em Cerignola, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Audace Cerignola vem de vitória fora de casa contra o Crotone por 3 a 2, pela Serie C1, em 10 de outubro. Antes, empatou em casa com o Altamura por 0 a 0, também pela Serie C1, em 4 de outubro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Campo Comunale Domenico Monterisi, Cerignola
Rodada: 10
Fase: Girone C
O Savoia vem de vitória em casa contra o Internazionale II por 2 a 1, pela Serie C1, em 10 de outubro. Antes, empatou fora de casa com o Monopoli por 0 a 0, também pela Serie C1, em 3 de outubro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Campo Comunale Domenico Monterisi, Cerignola
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Audace Cerignola
Técnico: R. Catalano
A. Viola; A. Romano, A. Gasbarro, M. Cocorocchio e A. Silvestro; G. Vitale, M. Sellaf e C. Cretella; A. Vinciguerra, L. D'Orazio e C. Padula.
Savoia
Técnico: A. Formisano
M. Leonardo; F. Cozzoli, M. Noce, C. Fabriani e A. Martina; S. Iob, V. Alfieri e G. Tumbarello; F. Meola, F. Scotti e A. Nepi.
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