Campobasso x Perugia: onde assistir, horário e escalações

Campobasso e Perugia se enfrentam no dia 18 de outubro, às 7h30, no Axum Molinari Stadium, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Campobasso vem de derrota por 3 a 1 para o Ravenna, fora de casa, pela Serie C1. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Torres, em casa, também pela competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 7h30

Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso

Rodada: 10

Fase: Girone B

O Perugia vem de derrota por 2 a 0 para o Vado, em casa, pela Serie C1. Nos jogos anteriores, venceu o Gubbio por 3 a 1, fora de casa, e o Reggiana por 1 a 0, em casa, pela mesma competição.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B) 📅 Data: 18 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília) 📍 Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Campobasso

Técnico: D. Mangia

A. Spurio; R. Pierno, C. Celesia, G. Corbo e C. Cristallo; F. Maisto, D. Agazzi e R. Fogliata; M. Stoppa, A. Bifulco e Isaac.

Perugia

Técnico: A. Diana

R. Żelezny; A. Sam, D. Riccardi, A. Tozzuolo e M. Borsoi; C. Langella, R. Ladinetti e E. Kabashi; A. Cisco, A. Sabbatani e P. van Amersfoort.