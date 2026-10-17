Campobasso x Perugia: onde assistir, horário e escalações
Campobasso x Perugia: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Campobasso e Perugia se enfrentam no dia 18 de outubro, às 7h30, no Axum Molinari Stadium, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Campobasso vem de derrota por 3 a 1 para o Ravenna, fora de casa, pela Serie C1. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Torres, em casa, também pela competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 7h30
Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso
Rodada: 10
Fase: Girone B
O Perugia vem de derrota por 2 a 0 para o Vado, em casa, pela Serie C1. Nos jogos anteriores, venceu o Gubbio por 3 a 1, fora de casa, e o Reggiana por 1 a 0, em casa, pela mesma competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Campobasso
Técnico: D. Mangia
A. Spurio; R. Pierno, C. Celesia, G. Corbo e C. Cristallo; F. Maisto, D. Agazzi e R. Fogliata; M. Stoppa, A. Bifulco e Isaac.
Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; A. Sam, D. Riccardi, A. Tozzuolo e M. Borsoi; C. Langella, R. Ladinetti e E. Kabashi; A. Cisco, A. Sabbatani e P. van Amersfoort.
Tudo sobre
Onde Assistir
Pescara x Ostiamare: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Ospitaletto x Pergolettese: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Alcione Milano x Desenzano: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Albinoleffe x Novara: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Barletta x Picerno: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Sorrento x Casertana: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Mais LANCE!