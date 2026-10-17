Latina x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações
Latina x Vis Pesaro: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Latina e Vis Pesaro se enfrentam neste domingo (18), às 7h30, no Stadio Comunale Domenico Francioni, em Latina, pela 10ª rodada do Girone B da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último jogo, o Latina venceu em casa por 2 a 0 contra o Atalanta II, pela Serie C1, em 14 de outubro. Antes disso, empatou fora de casa em 1 a 1 contra a Sambenedettese e também empatou em casa por 1 a 1 contra o Ostiamare, mostrando uma sequência recente de resultados mistos na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 7h30
Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina
Rodada: 10
Fase: Girone B
Vis Pesaro vem de derrota em casa por 2 a 3 contra o Grosseto, pela Serie C1, em 10 de outubro. Anteriormente, conquistou vitória em casa por 2 a 1 contra o Guidonia Montecelio 1937, evidenciando uma forma recente com resultados alternados.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Latina
Técnico: G. Volpe
D. Mastrantonio; E. Ercolano, G. Parodi, F. Marenco e C. Sussi; S. D'Angelo, G. Castorri e R. De Ciancio; A. Cioffi, J. Báez e G. Tomaselli.
Vis Pesaro
Técnico: A. Gennari
A. Gomis; F. Pompilio, D. Tonucci, P. Giorgini e N. Conti; E. Mariani, M. Pucciarelli e G. Maucci; M. Di Paola, Amadou Konate e F. Nicastro.
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