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Latina x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações

Latina x Vis Pesaro: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Latina x Vis Pesaro
Onde assistir ao vivo a partida entre Latina e Vis Pesaro pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Latina e Vis Pesaro se enfrentam neste domingo (18), às 7h30, no Stadio Comunale Domenico Francioni, em Latina, pela 10ª rodada do Girone B da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último jogo, o Latina venceu em casa por 2 a 0 contra o Atalanta II, pela Serie C1, em 14 de outubro. Antes disso, empatou fora de casa em 1 a 1 contra a Sambenedettese e também empatou em casa por 1 a 1 contra o Ostiamare, mostrando uma sequência recente de resultados mistos na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 7h30
Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina
Rodada: 10
Fase: Girone B

Vis Pesaro vem de derrota em casa por 2 a 3 contra o Grosseto, pela Serie C1, em 10 de outubro. Anteriormente, conquistou vitória em casa por 2 a 1 contra o Guidonia Montecelio 1937, evidenciando uma forma recente com resultados alternados.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 18 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Latina
Técnico: G. Volpe
D. Mastrantonio; E. Ercolano, G. Parodi, F. Marenco e C. Sussi; S. D'Angelo, G. Castorri e R. De Ciancio; A. Cioffi, J. Báez e G. Tomaselli.

Vis Pesaro
Técnico: A. Gennari
A. Gomis; F. Pompilio, D. Tonucci, P. Giorgini e N. Conti; E. Mariani, M. Pucciarelli e G. Maucci; M. Di Paola, Amadou Konate e F. Nicastro.

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