Cavese 1919 x Casarano: onde assistir, horário e escalações
Cavese 1919 x Casarano: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Cavese 1919 e Casarano se enfrentam no dia 18 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale Simonetta Lamberti, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Cavese 1919 vem de empate em Barletta: 1 x 1 Cavese 1919, pela Serie C1, em 12 de outubro. Antes disso, conquistou vitória em casa contra Casertana por 2 a 0, em 3 de outubro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni
Rodada: 10
Fase: Girone C
Casarano vem de empate em Casarano: 0 x 0 Salernitana, pela Serie C1, em 11 de outubro. Antes, sofreu derrotas para Sorrento por 2 a 0, em 3 de outubro, e para Monopoli por 1 a 0, em 27 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Cavese 1919
Técnico: C. Masitto
V. Boffelli; F. Nunziata, M. Peretti, F. D'Amore e M. Macchi; T. Awua, G. Esposito e S. Sava; F. Orlando, G. Fusco e E. Minaj.
Casarano
Técnico: V. Di Bari
A. Farroni; F. Giraudo, M. Mercadante, E. Matino e P. Ciotti; N. Zanellato, R. Maiello e G. Logoluso; V. Ferrara, F. Grandolfo e C. Chiricò.
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