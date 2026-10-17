Cosenza x Altamura: onde assistir, horário e escalações
Cosenza x Altamura: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Cosenza e Altamura se enfrentam neste domingo (18), às 9h30 (de Brasília), no Stadio Ezio Scida, em Crotone, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Cosenza vem de vitória fora de casa contra o Picerno por 2 a 1, pelo mesmo campeonato, em 12 de outubro. Antes disso, a equipe perdeu em casa para o Foggia por 2 a 0.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
Rodada: 10
Fase: Girone C
Altamura vem de derrota em casa para o Catania por 3 a 0, em 11 de outubro, e, antes disso, empatou fora de casa com Audace Cerignola por 0 a 0. Em 27 de setembro, perdeu para Scafatese por 2 a 0.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Cosenza
Técnico: F. Coppitelli
M. Rizzo; P. Dametto, A. Dalmazzi, R. Paşcalău e G. Clemente; N. Contiliano, E. McJannet e R. Palmieri; M. Almaviva, F. Palazzino e S. Achour.
Altamura
Técnico: L. Memushaj
F. Perucchini; M. Falasca, R. Pirrello, M. Zazza e L. Peschetola; M. Nazzaro, E. Gudelevičius e N. Dipinto; T. Mogentale, G. Simone e M. Rosafio.
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