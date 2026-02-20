Naviraiense x Operário: onde assistir ao vivo pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense
Equipes se enfrentam pela oitava rodada com transmissão da LanceTV!
Naviraiense e Operário se enfrentam neste domingo (22), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A bola rola às 17h (de Brasília, 16h no horário local), no Estádio Municipal de Naviraí, com transmissão do LanceTV!. (clique aqui para assistir).
Ficha do jogo
Naviraiense x Operário: como chegam as equipes
O Naviraiense tenta aproveitar o fator casa para se isolar ainda mais na tabela. A equipe ocupa a 1ª colocação, com 14 pontos, e vem de um empate fora de casa por 1 a 1 contra o Costa Rica EC. O Jacaré do Conesul tem mostrado força, somando quatro vitórias em sete jogos na competição, e conta com o faro de gol de Perea, que marcou o gol de empate na última rodada.
O Operário, por sua vez, aparece logo atrás, na 2ª posição, com 13 pontos, e busca assumir a liderança em caso de vitória. Sob o comando de Leocir Dall'Astra, o Galo é a única equipe invicta na primeira fase (três vitórias e quatro empates) e vem de um empate sem gols, também contra o Costa Rica.
Tudo sobre o jogo entre Naviraiense x Operário (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Naviraiense 🆚 Operário
Oitava rodada – Campeonato Sul-Mato-Grossense
📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro (horário a confirmar)
📍 Local: Mando do Naviraiense
👁️ Onde assistir: LanceTV!
🕴️ Arbitragem: Marcos Mateus Pereira
🚩 Assistentes: Luiz Felipe de Oliveira e Renan Pires Claro
📺 4º Árbitro: Carlos Henrique Linhares Martins
🎙️Narração: Lucas Borges;
🗣️ Comentários: Rafael Mello;
🎥 Reportagem: Lucas Nepomuceno;
⭐ Participação especial: Fellipe Barbosa, o Fellipera.
➡️ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026: premiação, regulamento, formato e histórico
