Onde Assistir

Naviraiense x Operário: onde assistir ao vivo pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense

Equipes se enfrentam pela oitava rodada com transmissão da LanceTV!

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/02/2026
12:56
Naviraiense e Operário se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense (Arte: Lance!)
Naviraiense e Operário se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Naviraiense Operário se enfrentam neste domingo (22), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A bola rola às 17h (de Brasília, 16h no horário local), no Estádio Municipal de Naviraí, com transmissão do LanceTV!. (clique aqui para assistir).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo

NAV
OPE
Estudal
8ª rodada
Data e Hora
domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Municipal de Naviraí
Árbitro
Marcos Mateus Pereira
Assistentes
Luiz Felipe de Oliveira, Renan Pires Claro e Carlos Henrique Linhares Martins (quarto árbitro)
Onde assistir
LanceTV!

Naviraiense x Operário: como chegam as equipes

O Naviraiense tenta aproveitar o fator casa para se isolar ainda mais na tabela. A equipe ocupa a 1ª colocação, com 14 pontos, e vem de um empate fora de casa por 1 a 1 contra o Costa Rica EC. O Jacaré do Conesul tem mostrado força, somando quatro vitórias em sete jogos na competição, e conta com o faro de gol de Perea, que marcou o gol de empate na última rodada.

O Operário, por sua vez, aparece logo atrás, na 2ª posição, com 13 pontos, e busca assumir a liderança em caso de vitória. Sob o comando de Leocir Dall'Astra, o Galo é a única equipe invicta na primeira fase (três vitórias e quatro empates) e vem de um empate sem gols, também contra o Costa Rica.

🍀 Aposte no Sul-Mato-Grossense!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre o jogo entre Naviraiense x Operário (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Naviraiense 🆚 Operário
Oitava rodada – Campeonato Sul-Mato-Grossense

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro (horário a confirmar)
📍 Local: Mando do Naviraiense
👁️ Onde assistir: LanceTV!
🕴️ Arbitragem: Marcos Mateus Pereira
🚩 Assistentes: Luiz Felipe de Oliveira e Renan Pires Claro
📺 4º Árbitro: Carlos Henrique Linhares Martins
🎙️Narração: Lucas Borges;
🗣️ Comentários: Rafael Mello;
🎥 Reportagem: Lucas Nepomuceno;
⭐ Participação especial: Fellipe Barbosa, o Fellipera.

➡️ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026: premiação, regulamento, formato e histórico

Naviraiense e Operário se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense (Arte: Lance!)
Naviraiense e Operário se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense (Arte: Lance!)

