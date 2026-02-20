Naviraiense x Operário: onde assistir ao vivo pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense

Naviraiense e Operário se enfrentam neste domingo (22), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A bola rola às 17h (de Brasília, 16h no horário local), no Estádio Municipal de Naviraí, com transmissão do LanceTV!. (clique aqui para assistir).

Ficha do jogo NAV OPE Estudal 8ª rodada Data e Hora domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília) Local Estádio Municipal de Naviraí Árbitro Marcos Mateus Pereira Assistentes Luiz Felipe de Oliveira, Renan Pires Claro e Carlos Henrique Linhares Martins (quarto árbitro) Onde assistir LanceTV!

Naviraiense x Operário: como chegam as equipes

O Naviraiense tenta aproveitar o fator casa para se isolar ainda mais na tabela. A equipe ocupa a 1ª colocação, com 14 pontos, e vem de um empate fora de casa por 1 a 1 contra o Costa Rica EC. O Jacaré do Conesul tem mostrado força, somando quatro vitórias em sete jogos na competição, e conta com o faro de gol de Perea, que marcou o gol de empate na última rodada.

O Operário, por sua vez, aparece logo atrás, na 2ª posição, com 13 pontos, e busca assumir a liderança em caso de vitória. Sob o comando de Leocir Dall'Astra, o Galo é a única equipe invicta na primeira fase (três vitórias e quatro empates) e vem de um empate sem gols, também contra o Costa Rica.

Tudo sobre o jogo entre Naviraiense x Operário (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Naviraiense 🆚 Operário

Oitava rodada – Campeonato Sul-Mato-Grossense

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro (horário a confirmar)

📍 Local: Mando do Naviraiense

👁️ Onde assistir: LanceTV!

🕴️ Arbitragem: Marcos Mateus Pereira

🚩 Assistentes: Luiz Felipe de Oliveira e Renan Pires Claro

📺 4º Árbitro: Carlos Henrique Linhares Martins

🎙️Narração: Lucas Borges;

🗣️ Comentários: Rafael Mello;

🎥 Reportagem: Lucas Nepomuceno;

⭐ Participação especial: Fellipe Barbosa, o Fellipera.

