Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado (21), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), HBO Max (Streaming) e Cazé TV (Youtube). Clique aqui para assistir na HBO Max.

Ficha do jogo PAL CAP PAULISTÃO Quartas de final Data e Hora sábado, 21 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília) Local Arena Barueri, em Barueri (SP) Árbitro Edina Alves Batista Assistentes Alex Ang Ribeiro e Izabele de Oliveira Var Thiago Luis Scarascati Onde assistir

+ Escalação: Palmeiras segue preparação, e Khellven pede atenção antes de eliminatória

Dono da segunda melhor campanha da primeira fase do estadual, empatado em pontos com o Novorizontino, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo na eliminatória. Ao todo, a equipe comandada por Abel Ferreira soma cinco vitórias, incluindo três em clássicos, além de um empate e duas derrotas na competição.

Já o Capivariano garantiu a classificação nos minutos finais da última rodada ao vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 e assegurar a sétima colocação, com 13 pontos.

Jhon Arias deve realizar sua estreia com a camisa do Palmeiras na partida contra o Capivariano, pelo Campeonato Paulista; veja onde assistir (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Capivariano

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CAPIVARIANO

CAMPEONATO PAULISTA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: Sábado, 21 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), HBO Max (Streaming) e Cazé TV (Youtube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Izabele de Oliveira

📺 VAR: Thiago Luis Scarascati

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

CAPIVARIANO (Técnico: Élio Sizenando)

Guilherme Nogueira; Ricardo Cerqueira, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Bruno Silva, Thiago Moraes, Carlos Eduardo e Ravanelli; Baianinho e Vinícius Popó.

