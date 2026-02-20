menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Palmeiras x Capivariano: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado (21), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 20/02/2026
16:46
Equipes se enfrentam neste sábado (21) (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraEquipes se enfrentam neste sábado (21) (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado (21), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), HBO Max (Streaming) e Cazé TV (Youtube). Clique aqui para assistir na HBO Max.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
logo-capivariano escudo
CAP
PAULISTÃO
Quartas de final
Data e Hora
sábado, 21 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)
Local
Arena Barueri, em Barueri (SP)
Árbitro
Edina Alves Batista
Assistentes
Alex Ang Ribeiro e Izabele de Oliveira
Var
Thiago Luis Scarascati
Onde assistir

+ Escalação: Palmeiras segue preparação, e Khellven pede atenção antes de eliminatória

Dono da segunda melhor campanha da primeira fase do estadual, empatado em pontos com o Novorizontino, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo na eliminatória. Ao todo, a equipe comandada por Abel Ferreira soma cinco vitórias, incluindo três em clássicos, além de um empate e duas derrotas na competição.

Já o Capivariano garantiu a classificação nos minutos finais da última rodada ao vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 e assegurar a sétima colocação, com 13 pontos.

continua após a publicidade
Treino do Palmeiras
Jhon Arias deve realizar sua estreia com a camisa do Palmeiras na partida contra o Capivariano, pelo Campeonato Paulista; veja onde assistir (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Capivariano

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X CAPIVARIANO
CAMPEONATO PAULISTA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: Sábado, 21 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), HBO Max (Streaming) e Cazé TV (Youtube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Edina Alves Batista
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Izabele de Oliveira
📺 VAR: Thiago Luis Scarascati

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

CAPIVARIANO (Técnico: Élio Sizenando)
Guilherme Nogueira; Ricardo Cerqueira, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Bruno Silva, Thiago Moraes, Carlos Eduardo e Ravanelli; Baianinho e Vinícius Popó.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🍀Aposte na vitória do Palmeiras nas quartas do Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias