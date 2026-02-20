Palmeiras x Capivariano: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (21), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri
Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado (21), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), HBO Max (Streaming) e Cazé TV (Youtube). Clique aqui para assistir na HBO Max.
Ficha do jogo
+ Escalação: Palmeiras segue preparação, e Khellven pede atenção antes de eliminatória
Dono da segunda melhor campanha da primeira fase do estadual, empatado em pontos com o Novorizontino, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo na eliminatória. Ao todo, a equipe comandada por Abel Ferreira soma cinco vitórias, incluindo três em clássicos, além de um empate e duas derrotas na competição.
Já o Capivariano garantiu a classificação nos minutos finais da última rodada ao vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 e assegurar a sétima colocação, com 13 pontos.
Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Capivariano
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X CAPIVARIANO
CAMPEONATO PAULISTA - QUARTAS DE FINAL
📆 Data e horário: Sábado, 21 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), HBO Max (Streaming) e Cazé TV (Youtube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Edina Alves Batista
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Izabele de Oliveira
📺 VAR: Thiago Luis Scarascati
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
CAPIVARIANO (Técnico: Élio Sizenando)
Guilherme Nogueira; Ricardo Cerqueira, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Bruno Silva, Thiago Moraes, Carlos Eduardo e Ravanelli; Baianinho e Vinícius Popó.
