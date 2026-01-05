Jogador do Santos deixa concentração da Copinha para reforçar elenco profissional
Jogador atuou na estreia do Peixe na Copinha
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado (10), contra o Novorizontino, e, além da provável estreia do atacante Gabriel Barbosa com a camisa do Peixe, o elenco pode ter outra novidade.
Leitura labial revela recado de torcedores do Santos para Gabigol na apresentação
Fora de Campo
Santos tenta reverter situação de Kauan Basile, joia de 13 anos na mira do Athletico-PR
Santos
Torcedores do Santos reagem à apresentação de Gabigol: ‘Fica a lição’
Fora de Campo
O lateral-esquerdo Vinícius Lira foi comunicado pela comissão técnica do Sub-20 de que Juan Pablo Vojvoda solicitou sua integração ao elenco profissional para a disputa do Estadual. O Menino da Vila estreou no time principal na temporada passada e soma três partidas pela equipe.
O jogador disputa a segunda edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior de sua carreira. Ele foi titular na estreia do Santos, na vitória por 3 a 0 sobre o Real Brasília (DF), em São Carlos (SP).
Com isso, Vinícius Lira será desfalque na próxima partida da equipe na Copinha, contra o União Cacoalense, nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo 16.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico do Sub-20, Vinícius Marques, explicou que a prioridade do Santos será o Campeonato Paulista e que Juan Pablo Vojvoda solicitou que todos os atletas da base estejam preparados para uma eventual "convocação" ao elenco profissional.
As comissões técnicas mantêm contato constante, e Vinícius destacou que Vojvoda conhece bem o perfil e o potencial de cada jogador das categorias de base. A ideia, segundo ele, é utilizar cada vez mais os Meninos da Vila.
Lira renovou contrato no fim do ano passado até 31 de agosto de 2028. O vínculo anterior do Menino da Vila havia sido assinado em 2024, com validade até março de 2027.
O jogador estreou pela equipe principal no ano passado, no Campeonato Paulista, no dia 29 de janeiro, diante do São Bernardo. Ele também atuou contra São Paulo e Grêmio Novorizontino, ambas as partidas como titular. Além disso, fez parte do elenco campeão paulista sub-20 e já acumula convocações para a Seleção Brasileira de base.
Programação da semana do elenco profissional:
Terça-feira (6)
Apresentação às 8h. Treino e avaliações às 8h30 no CT Rei Pelé.
Apresentação às 15h30. Treino e avaliações às 16h no CT Rei Pelé.
Quarta-feira (7)
Apresentação às 8h. Treino e avaliações às 8h30 no CT Rei Pelé.
Apresentação às 15h30. Treino e avaliações às 16h no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (8)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (9)
Avaliações pela manhã no CT Rei Pelé.
Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.
Sábado (10)
Santos FC x Novorizontino - 16h - Vila Belmiro
Domingo (11)
Apresentação às 8h e treino às 9h no CT Rei Pelé.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias