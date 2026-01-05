Jogador do Santos deixa concentração da Copinha para reforçar elenco profissional

O Santos estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado (10), contra o Novorizontino, e, além da provável estreia do atacante Gabriel Barbosa com a camisa do Peixe, o elenco pode ter outra novidade.

O lateral-esquerdo Vinícius Lira foi comunicado pela comissão técnica do Sub-20 de que Juan Pablo Vojvoda solicitou sua integração ao elenco profissional para a disputa do Estadual. O Menino da Vila estreou no time principal na temporada passada e soma três partidas pela equipe.

O jogador disputa a segunda edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior de sua carreira. Ele foi titular na estreia do Santos, na vitória por 3 a 0 sobre o Real Brasília (DF), em São Carlos (SP).

Com isso, Vinícius Lira será desfalque na próxima partida da equipe na Copinha, contra o União Cacoalense, nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo 16.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico do Sub-20, Vinícius Marques, explicou que a prioridade do Santos será o Campeonato Paulista e que Juan Pablo Vojvoda solicitou que todos os atletas da base estejam preparados para uma eventual "convocação" ao elenco profissional.

As comissões técnicas mantêm contato constante, e Vinícius destacou que Vojvoda conhece bem o perfil e o potencial de cada jogador das categorias de base. A ideia, segundo ele, é utilizar cada vez mais os Meninos da Vila.

Vini Lira fez a estreia pelo profissional no Paulistão do ano passado. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Lira renovou contrato no fim do ano passado até 31 de agosto de 2028. O vínculo anterior do Menino da Vila havia sido assinado em 2024, com validade até março de 2027.

O jogador estreou pela equipe principal no ano passado, no Campeonato Paulista, no dia 29 de janeiro, diante do São Bernardo. Ele também atuou contra São Paulo e Grêmio Novorizontino, ambas as partidas como titular. Além disso, fez parte do elenco campeão paulista sub-20 e já acumula convocações para a Seleção Brasileira de base.

Programação da semana do elenco profissional:

Terça-feira (6)

Apresentação às 8h. Treino e avaliações às 8h30 no CT Rei Pelé.

Apresentação às 15h30. Treino e avaliações às 16h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (7)

Apresentação às 8h. Treino e avaliações às 8h30 no CT Rei Pelé.

Apresentação às 15h30. Treino e avaliações às 16h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (8)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (9)

Avaliações pela manhã no CT Rei Pelé.

Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.

Sábado (10)

Santos FC x Novorizontino - 16h - Vila Belmiro

Domingo (11)

Apresentação às 8h e treino às 9h no CT Rei Pelé.