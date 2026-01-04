Matheus Xavier brilha e Santos vence Real Brasília na estreia da Copinha
Peixe ainda tem pela frente o União Cacoalense (RO) e o São Carlense (SP) na primeira fase
O Santos não tomou conhecimento do Real Brasília neste domingo (4), em São Carlos, no interior de São Paulo, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo encontrando dificuldades iniciais para furar o sistema defensivo adversário, os Meninos da Vila mostraram eficiência e abriram vantagem ainda na primeira etapa.
Aos 7 minutos, na primeira finalização da partida, Matheus Xavier percebeu o goleiro adiantado e arriscou um belo chute de fora da área para inaugurar o marcador. Três minutos depois, o camisa 11 voltou a balançar as redes ao receber um passe rasteiro preciso de Bernardo, cara a cara com o goleiro, empurrando a bola para o fundo do gol com tranquilidade.
O Real Brasília só conseguiu chegar com perigo aos 12 minutos, quando Leonardo finalizou pelo lado direito da grande área, mas sem levar maiores riscos à meta santista.
Aos 16, o Santos teve a chance de ampliar após pênalti cometido por Klebson em Vinícius Lira. Rafael Freitas assumiu a cobrança, mas acertou o travessão ao finalizar com a perna direita. Mesmo assim, o Peixe seguiu no controle das ações.
Aos 33 minutos, o Real Brasília voltou a ameaçar em uma cobrança de falta, exigindo boa defesa do goleiro Falcão. Pouco depois, em tentativa de contra-ataque, Falcão saiu quase até o meio de campo para dividir a bola com o atacante, que acabou errando a finalização de longa distância.
O Santos voltou do intervalo com intensidade elevada, pressionando o adversário principalmente com Matheus Xavier, Vinícius Lira e Contreras. Aos 10 minutos, o técnico promoveu quatro alterações de uma só vez: Kenay, Nadson, Pedro Assis e Felipe Laurindo entraram nas vagas de Gustavo Henrique, Enzo Boer, Rafael Freitas e Matheus Xavier. Pouco depois, Kauan Pierry foi acionado no lugar de Pepê Firmino.
Na sequência, Nadson se livrou da marcação e cruzou na medida para Pedro Assis dentro da grande área, mas a bola passou forte demais. Felipe Laurindo ainda tentou aproveitar a sobra, porém a finalização saiu alta após desvio da defesa adversária. Com o passar dos minutos, o ritmo da partida diminuiu, mas o Real Brasília seguiu tentando buscar o gol de honra. Leonardo arriscou de longa distância, obrigando o goleiro Falcão a fazer a defesa.
Na etapa final, Bernardo deu lugar a Lucas Yan. Kauan Pierry avançou até a intermediária e arriscou um chute colocado, buscando o canto esquerdo do goleiro do Real Brasília, mas a bola passou muito perto da trave.
Mantendo o controle das principais ações ofensivas, o Peixe seguiu dominante e conseguiu ampliar o marcador em cobrança de pênalti convertida por Pedro Assis, coroando a superioridade santista na partida.
Ficha Técnica:
🏆SANTOS 3 X 0 REAL BRASÍLIA - 1ª RODADA DA COPINHA
⚽GRUPO 16
📍Estádio: Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, São Carlos (SP)
⏰Horário: 19h30 (de Brasília)
🗣️Arbitragem: Matheus Alves Pereira
🚩Assistentes: Vinicius Santana da Silva e Bruno Nunes de Moraes
📟 4º árbitro: Rafael Castelli Prini
🟨 Cartão Amarelo: Bahia, Romo e Gabriel (Real Brasília)
🥅 Gols: Matheus Xavier (7' e 10'/ 1ºT) e Pedro Assis (40'/2ºT)
👭Público: 7.411
Escalações:
SANTOS (Técnico: Vinícius Marques)
Rodrigo Falcão; JP Chermont, João Ananias, Contreras e Vinícius Lira; Gustavo Henrique (Kenay), Pepê Fermino (Kauan Pierry), Bernardo (Lucas Yan), Enzo Boer (Nadson); Rafael Freitas (Pedro Assis) e Mateus Xavier (Felipe Laurindo).
REAL BRASÍLIA (Técnico: Kaká)
Gabriel Faria; Bahia (Iarley), Davi Silva, Jhuan, Klebson, Glauco, Kauã (Romo), Matheus R., Leonardo (Humberto); Wagner (Lorran) e Gil (Mateus Brito).
Agenda:
2ª rodada - União Cacoalense x Santos - quarta (7) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos
3ª rodada - São Carlense x Santos - sábado (10) - 11h (de Brasília) - São Carlos
