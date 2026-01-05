Gabigol celebra retorno ao Santos e projeta estreia: 'Estou pronto'

O Santos deve ter novidades para enfrentar o Novorizontino na estreia do Campeonato Paulista. O atacante Gabriel Barbosa, apresentado nesta segunda-feira (5), está pronto para atuar e afirmou que sua utilização depende apenas do técnico Juan Pablo Vojvoda, já que se sente bem fisicamente.

Questionado sobre a felicidade em estar de volta ao clube que o projetou para o futebol, o Menino da Vila disse que sempre soube que o retorno à Baixada Santista era uma questão de tempo. Ele também agradeceu à diretoria do Cruzeiro por facilitar a negociação. O jogador chega por empréstimo de um ano, com opção de compra.

— Precisamos montar uma equipe forte, que consiga ajudar tanto os jogadores da frente quanto os de trás. Com mais de 200 jogos com a camisa do Santos, estarei à disposição para contribuir dentro e fora de campo. Pelos treinos, vejo um time empenhado e de qualidade, com as características do trabalho do Vojvoda que já aparecem no dia a dia. Espero que sábado seja uma estreia muito bonita para nós. Vamos enfrentar um adversário que está treinando há mais tempo do que a gente, mas, na Vila, não podemos perder pontos - afirmou o novo camisa 9.

-A pressão mais curta no campo do adversário. É o DNA do Santos ter a bola, atacar com muitos jogadores, correr riscos, fazer gols, então creio que estou no lugar certo e na hora certa para ajudar o Santos - explicou sobre o seu estilo de jogo.

Gabriel Barbosa exaltou o presidente Marcelo Teixeira em apresentação no Santos. (Foto: GUILHERME DIONIZIO/Gazeta Press)

O atacante também comentou sobre o que espera do time nesta temporada, que contará com a disputa de quatro competições: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

— É um ano de evolução em relação ao que fizemos na temporada passada, e eu já me coloco nesse processo. É um time novo, mas ao mesmo tempo de qualidade, que deu provas disso no fim do ano. O Vojvoda terá um pouco mais de tempo para trabalhar. Todo mundo sabe que o Neymar é meu ídolo e amigo. Pude jogar com ele na Seleção, sempre fomos felizes dentro e fora de campo. Queremos ajudá-lo a estar 100% e precisamos dele na Copa. E, claro, ajudar o Santos a estar no lugar certo, que é brigando por títulos. Não podemos prometer conquistas, mas o Santos precisa estar sempre ali, perto — concluiu o jogador.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, diante do Novorizontino.