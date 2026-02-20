menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (20/2/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/02/2026
06:00
Athletic Bilbao venceu Qarabag de virada na Champions League (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
imagem cameraAthletic Bilbao venceu Qarabag de virada na Champions League (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta sexta-feira (20), a agenda do futebol reúne partidas por competições nacionais, torneios europeus e duelos sul-americanos. O dia tem jogos nas principais ligas, confrontos decisivos e transmissões na TV e no streaming.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026):

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30 – Greuther Furth x Arminia Bielefeld – OneFootball
14h30 – Bochum x Nuremberg – OneFootball

Campeonato Alemão Feminino

14h30 – Union Berlin (F) x Colônia (F) – DAZN

Campeonato Saudita

16h – Al Taawoun x Al Fayha – Canal GOAT
16h – Al Okhdood x Al Qadsiah – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

continua após a publicidade

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 – Ceuta x Granada – Disney+

Campeonato Alemão

16h30 – Mainz x Hamburgo – Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

16h30 – Frosinone x Empoli – SportyNet

Campeonato Italiano

16h45 – Sassuolo x Hellas Verona – Disney+

Campeonato Espanhol

17h – Athletic Bilbao x Elche – ESPN 4 e Disney+

Pela Champions League, o Athletic Bilbao foi derrotado por 4 a 1 (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
Pela Champions League, o Athletic Bilbao foi derrotado por 4 a 1 (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Blackburn Rovers x Preston North End – Xsports e Disney+

Campeonato Argentino

18h – Estudiantes x Sarmiento – Disney+
20h – Boca Juniors x Racing – ESPN e Disney+

Campeonato Uruguaio

18h45 – Cerro x Liverpool-URU – Disney+
21h30 – Defensor Sporting x Cerro Largo – Disney+

Brasileirão Feminino

19h – Grêmio (F) x Palmeiras (F) – Sportv
21h – Flamengo (F) x Red Bull Bragantino (F) – CBF TV e TV Brasil
21h30 – Corinthians (F) x Fluminense (F) – Sportv

Campeonatos Estaduais

19h – Real Noroeste x Serra – TVE Espírito Santo
19h – Inter de Santa Maria x Guarany de Bagé – GZH
20h – Figueirense x Marcílio Dias – SportyNet e N Sports
20h – Bangu x Volta Redonda – Premiere

continua após a publicidade

Campeonato Mexicano

22h – Dorados de Sinaloa x Atlético Morelia – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias