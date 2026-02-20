Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (20/2/2026)
Nesta sexta-feira (20), a agenda do futebol reúne partidas por competições nacionais, torneios europeus e duelos sul-americanos. O dia tem jogos nas principais ligas, confrontos decisivos e transmissões na TV e no streaming.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026):
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
14h30 – Greuther Furth x Arminia Bielefeld – OneFootball
14h30 – Bochum x Nuremberg – OneFootball
Campeonato Alemão Feminino
14h30 – Union Berlin (F) x Colônia (F) – DAZN
Campeonato Saudita
16h – Al Taawoun x Al Fayha – Canal GOAT
16h – Al Okhdood x Al Qadsiah – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
16h30 – Ceuta x Granada – Disney+
Campeonato Alemão
16h30 – Mainz x Hamburgo – Sportv, CazéTV e OneFootball
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
16h30 – Frosinone x Empoli – SportyNet
Campeonato Italiano
16h45 – Sassuolo x Hellas Verona – Disney+
Campeonato Espanhol
17h – Athletic Bilbao x Elche – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h – Blackburn Rovers x Preston North End – Xsports e Disney+
Campeonato Argentino
18h – Estudiantes x Sarmiento – Disney+
20h – Boca Juniors x Racing – ESPN e Disney+
Campeonato Uruguaio
18h45 – Cerro x Liverpool-URU – Disney+
21h30 – Defensor Sporting x Cerro Largo – Disney+
Brasileirão Feminino
19h – Grêmio (F) x Palmeiras (F) – Sportv
21h – Flamengo (F) x Red Bull Bragantino (F) – CBF TV e TV Brasil
21h30 – Corinthians (F) x Fluminense (F) – Sportv
Campeonatos Estaduais
19h – Real Noroeste x Serra – TVE Espírito Santo
19h – Inter de Santa Maria x Guarany de Bagé – GZH
20h – Figueirense x Marcílio Dias – SportyNet e N Sports
20h – Bangu x Volta Redonda – Premiere
Campeonato Mexicano
22h – Dorados de Sinaloa x Atlético Morelia – Disney+
