imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela decisão do Paulista

Equipes decidem seus futuros no Paulistão

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 20/02/2026
09:54
Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraBragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado (Foto: Arte/ Lance!)
Bragantino e São Paulo se encaram neste sábado, dia 21 de fevereiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Em jogo único, a bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. O jogo terá transmissão da TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à decisão na HBO MAX com UOL Play

O Tricolor se classificou após vencer a Ponte Preta por 2 a 1 na última rodada da primeira fase. O Bragantino, por sua vez, encerrou a primeira fase em terceiro lugar da tabela, o que justifica o mando de campo.

Ficha do jogo

Bragantino-escudo-onde-assistir
BRA
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
QUARTAS DE FINAL
Campeonato Paulista
Data e Hora
21 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local
Estádio Municipal Cícero de Souza Marques
Árbitro
Daiane Muniz
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa
Var
Adriano de Assis Miranda
Retrospecto de Bragantino x São Paulo

O jogo acontecerá com mando do Bragantino. Em 17 partidas disputadas em Bragança Paulista, o São Paulo venceu seis vezes, empatou três e sofreu oito derrotas.

Nessas condições, o aproveitamento tricolor é de 41%, enquanto o Bragantino soma 53%. O São Paulo marcou 25 gols como visitante, média de 1,5 por jogo, contra 20 do adversário, que registra 1,2 por partida. Os números são do Sofascore.

Confira as informações de Bragantino x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

Bragantino x São Paulo
Quartas de final - Campeonato Paulista
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança (SP)
📺 Onde assistir: TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming)
🟨 Árbitro: Daiane Muniz
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRAGANTINO (Técnico: Mancini)
Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho, Yuri Leles (Nacho Sosa), Lucas Barbosa, Henry Mosquera, Isidro Pitta

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Arboleda), Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio; Lucas, Luciano, Calleri.

