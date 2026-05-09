Santos x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos encara o Red Bull Bragantino neste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será decisivo, já que o Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento da competição e soma apenas três vitórias em 14 partidas. O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

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Ficha do jogo SAN RBB 15ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora 10 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília) Local Vila Belmiro (Santos, SP) Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniella Coutinho Pinto (BA) Var Marcio Henrique de Goias Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Santos precisa retomar a confiança e encerrar o jejum de sete jogos sem vitórias na temporada. O Alvinegro Praiano não poderá contar com o goleiro Gabriel Brazão, que está suspenso. Em seu lugar, Diógenes será acionado mais uma vez. O Menino da Vila soma duas partidas nesta temporada. Além dele, Thaciano está fora do duelo após sofrer uma lesão muscular na coxa direita.

O meia-atacante Neymar deverá ser titular e dar continuidade à sequência de jogos até a convocação para a próxima Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de maio. O jogador acumula 12 partidas e cinco gols com a camisa do Alvinegro Praiano.

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O time da Baixada Santista vem de um empate por 1 a 1 diante do Deportivo Recoleta, do Paraguai, pela Sul-Americana, fora de casa. Já o Massa Bruta aplicou uma goleada por 6 a 0 contra o Blooming, na Bolívia, com um time alternativo, e se rebalitou na competição.

O Santos é o 16º colocado do Brasileirão com apenas 15 pontos, mesma pontuação do Corinthians, o primeiro clube da zona do rebaixamento. O time de Bragança Paulista está em 7º lugar na tabela, com 20 pontos.

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Neymar ao lado de Arão e Robinho Jr. no treino do Santos, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X RED BULL BRAGANTINO - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Domingo, dia 10 de maio de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 18h30 (de Brasília)

📺Onde assistir:

🗣️Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

📟 VAR: Marcio Henrique de Goias

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Prováveis escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca)

Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres (João Ananias) e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar e Gabigol.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Herrera e Isidro Pitta.

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