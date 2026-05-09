Nottingham Forest x Newcastle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Equipes se enfrentam pela 36° rodada da Premier League
Nottingham Forest F.C. e Newcastle United F.C. se enfrentam neste domingo (10), às 10h (de Brasília), no City Ground, pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela Xsports e pelo Disney+. Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Nottingham Forest tenta virar a chave após a eliminação na semifinal da Europa League diante do Aston Villa. Derrotado por 4 a 0 no jogo de volta, o time comandado por Vítor Pereira agora concentra todas as atenções na reta final da Premier League.
Mesmo com a queda continental, os Tricky Trees vivem bom momento no campeonato inglês. A equipe soma sete jogos de invencibilidade e chega embalada por três vitórias consecutivas sobre Chelsea, Sunderland e Burnley. Com uma vitória neste domingo, o Forest pode encaminhar matematicamente sua permanência na elite inglesa.
Para a partida, o Nottingham Forest ainda convive com dúvidas importantes no elenco. Morgan Gibbs-White, Murillo e Ola Aina seguem sendo avaliados pelo departamento médico. Já Callum Hudson-Odoi, Willy Boly, John Victor e Nicolo Savona continuam fora.
Do outro lado, o Newcastle chega mais aliviado após encerrar sequência negativa ao vencer o Brighton por 3 a 1 na última rodada da Premier League. Os gols da vitória foram marcados por William Osula, Dan Burn e Harvey Barnes.
Apesar da recuperação recente, o time de Eddie Howe ainda sofre com problemas físicos no elenco. Lewis Miley está fora após fratura na fíbula, enquanto Tino Livramento, Fabian Schar e Emil Krafth seguem lesionados. Em compensação, Anthony Gordon voltou a ficar à disposição.
Tudo sobre Nottingham Forest x Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Nottingham Forest F.C. 🆚 Newcastle United F.C.
36ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília).
📍 Local: City Ground
👁️ Onde assistir: Xsports e Disney+.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Nottingham Forest (Técnico: Vítor Pereira)
Matz Sels; Jair Cunha, Nikola Milenkovic, Morato e Neco Williams; Elliot Anderson e Ryan Yates; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White e Dan Ndoye; Taiwo Awoniyi.
⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Dan Burn; Sandro Tonali e Bruno Guimaraes; Harvey Barnes, Joe Willock e Joelinton; William Osula.
