Onde Assistir

Nottingham Forest x Newcastle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Equipes se enfrentam pela 36° rodada da Premier League

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/05/2026
09:45
Nottingham Forest e Newcastle se enfrentam neste domingo (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraNottingham Forest e Newcastle se enfrentam neste domingo (Foto: Arte/Lance!)
Nottingham Forest F.C. e Newcastle United F.C. se enfrentam neste domingo (10), às 10h (de Brasília), no City Ground, pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela Xsports e pelo Disney+. Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

NOT
NEW
Campeonato
Premier League 2025/2026
Data e Hora
10/05/2026, 10:00
Local
The City Ground - Nottingham, Nottinghamshire
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Nottingham Forest tenta virar a chave após a eliminação na semifinal da Europa League diante do Aston Villa. Derrotado por 4 a 0 no jogo de volta, o time comandado por Vítor Pereira agora concentra todas as atenções na reta final da Premier League.

Mesmo com a queda continental, os Tricky Trees vivem bom momento no campeonato inglês. A equipe soma sete jogos de invencibilidade e chega embalada por três vitórias consecutivas sobre Chelsea, Sunderland e Burnley. Com uma vitória neste domingo, o Forest pode encaminhar matematicamente sua permanência na elite inglesa.

Para a partida, o Nottingham Forest ainda convive com dúvidas importantes no elenco. Morgan Gibbs-White, Murillo e Ola Aina seguem sendo avaliados pelo departamento médico. Já Callum Hudson-Odoi, Willy Boly, John Victor e Nicolo Savona continuam fora.

Do outro lado, o Newcastle chega mais aliviado após encerrar sequência negativa ao vencer o Brighton por 3 a 1 na última rodada da Premier League. Os gols da vitória foram marcados por William Osula, Dan Burn e Harvey Barnes.

Apesar da recuperação recente, o time de Eddie Howe ainda sofre com problemas físicos no elenco. Lewis Miley está fora após fratura na fíbula, enquanto Tino Livramento, Fabian Schar e Emil Krafth seguem lesionados. Em compensação, Anthony Gordon voltou a ficar à disposição.

Tudo sobre Nottingham Forest x Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Nottingham Forest F.C. 🆚 Newcastle United F.C.
36ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília).
📍 Local: City Ground
👁️ Onde assistir: Xsports e Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Nottingham Forest (Técnico: Vítor Pereira)
Matz Sels; Jair Cunha, Nikola Milenkovic, Morato e Neco Williams; Elliot Anderson e Ryan Yates; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White e Dan Ndoye; Taiwo Awoniyi.

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Dan Burn; Sandro Tonali e Bruno Guimaraes; Harvey Barnes, Joe Willock e Joelinton; William Osula.

Nottingham Forest e Newcastle se enfrentam pela 36° rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)

