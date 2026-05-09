Mirassol e Chapecoense se enfrentam neste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

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Ficha do jogo MIR CHA Campeonato Brasileirão Série A 2026 Data e Hora 10/05/2026, 18:30 Local Estádio José Maria de Campos Maia - Mirassol, São Paulo Árbitro Felipe Fernandes de Lima Assistentes Guilherme Dias Camilo e Anne Kesy Gomes de Sá Var Daniel Nobre Bins Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Mirassol chega embalado para o confronto direto na luta contra o rebaixamento. Apesar de ocupar a 18ª colocação, com 12 pontos, o Leão vive seu melhor momento na temporada e soma três vitórias consecutivas, incluindo dois triunfos pela Libertadores.

Para a partida, o técnico Rafael Guanaes terá desfalques importantes. O volante Neto Moura e o atacante Edson Carioca cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Yuri Lara assume vaga no meio-campo, enquanto Galeano deve começar entre os titulares no ataque.

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Do outro lado, a Chapecoense atravessa fase complicada. O Verdão do Oeste amarga quatro derrotas seguidas e ainda não venceu desde a primeira rodada do Brasileirão. Com apenas oito pontos, a equipe catarinense ocupa a lanterna da competição.

A principal dor de cabeça para Fabio Matias está na defesa. Bruno Leonardo está suspenso, enquanto Rafael Thyere segue fora por lesão. Em compensação, Eduardo Doma retorna após cumprir suspensão e deve formar a zaga ao lado de João Paulo.

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Tudo sobre Mirassol x Chapecoense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Mirassol 🆚 Chapecoense

15ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

🕴️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Anne Kesy Gomes de Sá

📺 VAR: Daniel Nobre Bins

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🟢 Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson, Shaylon e Eduardo; Everton Galdino e Galeano.

🟢⚪ Chapecoense (Técnico: Fabio Matias)

Anderson; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Everton, João Vítor, Camilo e Bruno Pacheco; Marcinho, Ênio e Bolasie.

Mirassol e Chapecoense se enfrentam pela 15° rodada do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

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