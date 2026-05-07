Gabriel Barbosa se posiciona sobre momento do Santos: 'Muito papo furado'

O atacante do Santos Gabriel Barbosa utilizou mais uma vez as redes sociais para comentar o momento vivido pela equipe nesta temporada. Até aqui, o time acumula apenas seis vitórias em 28 partidas disputadas em três competições diferentes, além de 13 empates e nove derrotas.

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O jogador rebateu críticas relacionadas ao aspecto físico e também pediu união para que o clube atravesse este momento difícil.

— Muito papo furado rolando. Falar de "déficit físico" quando os painéis do próprio clube me colocam entre os primeiros em sprints e distâncias percorridas nos últimos jogos é, no mínimo, desinformação e falta de respeito comigo e com meu trabalho. Não temos que achar culpados e usar a mídia para criar polêmicas vazias, que não ajudam o time e, principalmente, o clube. Só unidos e focados no que realmente interessa vamos sair juntos dessa situação. Domingo é em casa e precisamos da vitória - explicou Gabriel Barbosa nas redes sociais.

Muito papo furado rolando. Falar de "déficit físico" quando os painéis do próprio clube me colocam entre os primeiros em sprints e distâncias percorridas nos últimos jogos é, no mínimo, desinformação e falta de respeito comigo e com meu trabalho! Não temos que achar culpados e… — Gabriel B. (@gabigol) May 7, 2026

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Gabigol já havia utilizado as redes sociais anteriormente para esclarecer o motivo de ter deixado o banco de reservas após ser substituído no empate do Santos por 1 a 1 diante do Deportivo Recoleta, do Paraguai, na última terça-feira (5), pela Copa Sul-Americana. Segundo o atacante, ele sentiu uma indisposição que também teria afetado outras pessoas da delegação santista.

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Antes do esclarecimento do camisa 9, o técnico Cuca havia manifestado, em entrevista coletiva, o desejo de conversar e cobrar o jogador pela atitude.

➡️ Gabigol se explica após não permanecer no banco do Santos ao ser substituído

O Santos vive um momento de instabilidade nesta temporada. A equipe foi eliminada nas quartas de final do Campeonato Paulista no início do ano e está próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, não conseguiu abrir vantagem diante do Coritiba no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, disputado na Vila Belmiro.

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Gabriel Barbosa foi titular na última partida do Santos pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Gabriel Barbosa pelo Santos em 2026:

20 jogos (18 titular)

9 gols

4 assistências

117 mins p/ participar de gol

50 finalizações (11 no gol) no total

5.6 finalizações p/ marcar gol

50% conversão de chances claras

3 grandes chances criadas

1.0 passe decisivo por jogo

39% eficiência nos duelos

18% eficiência nos duelos aéreos

0.5 faltas sofridas por jogo

1 pênalti sofrido

Nota Sofascore 7.05

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