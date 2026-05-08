Sunderland e Manchester United se enfrentam neste sábado (9), às 11h (de Brasília), no Stadium of Light, em Sunderland (ING), pela 36ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela XSports (TV aberta) e pelo Disney+ Premium (streaming).

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Ficha do jogo SUN MUN 36ª rodada Premier League Data e Hora sábado, 9 de maio de 2026, às 11h (de Brasília) Local Stadium of Light, em Sunderland (ING) Árbitro Stuart Attwell (ING) Assistentes Constantine Hatzidakis (ING) e Nick Greenhalgh (ING) Var Peter Bankes (ING) Onde assistir

O Sunderland chega para a partida ainda com esperanças de alcançar uma vaga em competições europeias, estando a quatro pontos de distância do G-7. Ocupando a 12ª posição com 47 pontos, a equipe comandada por Régis Le Bris tenta reverter uma fase bastante negativa: venceu apenas um dos últimos cinco jogos e vem de uma dolorosa goleada por 5 a 0 sofrida em casa contra o Nottingham Forest. O time precisa dar uma resposta imediata aos seus torcedores.

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O Manchester United, por sua vez, vive um cenário de alívio e confiança. A equipe treinada por Michael Carrick já não tem chances de título, mas garantiu vaga na próxima Liga dos Campeões e ocupa a 3ª colocação, com 64 pontos. Embalados por três vitórias consecutivas — a última delas um empolgante 3 a 2 sobre o rival Liverpool —, os Red Devils contam com o retorno do zagueiro Lisandro Martínez e buscam os três pontos apenas para assegurar definitivamente o terceiro lugar no campeonato.

Tudo sobre o jogo entre Sunderland x Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sunderland 🆚 Manchester United

36ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 11h (de Brasília).

📍 Local: Stadium of Light, em Sunderland (ING).

👁️ Onde assistir: XSports e Disney+ Premium.

🕴️ Arbitragem: Stuart Attwell (ING).

🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis (ING) e Nick Greenhalgh (ING).

📺 VAR: Peter Bankes (ING).

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)

Roefs; Mukiele, Alderete, Sadiki e Mandava; Xhaka, Diarra, Hume, Talbi e LeFée; Brobbey.

🔴⚫ Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Matheus Cunha, Mbeumo e Diallo.

Sunderland x Manchester United - Premier League (Arte: Lance!)

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