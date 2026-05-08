Santos terá baixa de atacante para duelo contra o RB Bragantino; veja como foi o treino

O Santos confirmou na tarde desta sexta-feira (8) que o meia-atacante Thaciano sofreu uma lesão na coxa e o jogador será baixa no confronto diante do RB Bragantino, neste domingo, pelo Brasileirão. O Peixe realizou exames de imagem e o atleta já iniciou o tratamento junto ao departamento médico.

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Thaciano sentiu dores na coxa direita durante o empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, no Paraguai, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, e precisou ser substituído. Ele havia entrado no segundo tempo na vaga de Gabigol, mas acabou substituído por Mateus Xavier.

Além da ausência no ataque, o técnico Cuca não terá à disposição o goleiro Gabriel Brazão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Palmeiras no clássico do último fim de semana. Diógenes, revelado nas categorias de base do clube, deve assumir a titularidade no gol.

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Outros quatro desfalques que já estavam confirmados para o duelo. Gustavo Henrique, por uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, Lautaro Díaz, com dores na coxa direita, Mayke, diagnosticado com virose e Gabriel Menino, que está em processo de transição após uma lesão na coxa direita.

Como foi o treino do Santos

NO CT Rei Pelé, o Santos fez penúltimo treinamento para enfrentar o RB Bragantino na Vila Belmiro. O elenco comandado por Cuca passou por um aquecimento e ativação muscular no gramado e, segundo imagens divulgadas pelo Peixe nas redes sociais, o treinador comandou um coletivo e dividiu os jogadores em dois times, com e sem colete. Neymar e Gabigol participaram normalmente da atividade.

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Antes de entrar em campo, Cuca comandará o Santos em mais uma atividade, no sábado. A equipe ocupa a 16ª colocação, porteiro da zona do rebaixamento, com 15 pontos. O RB Bragantino é o 7º colocado, com 20 pontos somados.

Thaciano será ausência no jogo do Santos diante do RB Bragantino. (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

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