Atlético de Madrid x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela LaLiga

O Atlético de Madrid recebe o Celta de Vigo neste sábado (09), às 13h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada da LaLiga. O palco do confronto será o Riyadh Air Metropolitano, onde os donos da casa tentam lamber as feridas após a eliminação na Champions League para o Arsenal e focar 100% na manutenção de sua posição no G-4.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Colchoneros, comandados por Diego Simeone, ocupam a 4ª posição com 60 pontos (algumas fontes citam 63 pontos dependendo da atualização de critérios). Embora a vaga na próxima Champions League esteja encaminhada, o Atleti vive um momento de oscilação e precisa da vitória para afastar qualquer risco nesta reta final. A equipe conta com o brilho de Antoine Griezmann e Julian Álvarez para furar a defesa galega.

continua após a publicidade

Julián Álvarez comemora gol em Atlético de Madrid e Arsenal pela Champions League (Foto: Thomas Coex / AFP)

Já o Celta de Vigo, sob a liderança do técnico Claudio Giráldez, faz uma das campanhas mais sólidas dos últimos anos. Atualmente em 7º lugar com 44 pontos (podendo figurar em 6º dependendo de resultados paralelos), a equipe da Galícia sonha alto: uma vitória em Madri pode colocar o time na briga direta por vagas na Europa League ou até na Conference League, desafiando o Real Betis na tabela.

Defensor do Celta de Vigo em disputa com Vinicius Júnior em partida da La Liga (Foto: Miguel Riopa / AFP)

✅ Ficha do jogo: Atlético de Madrid x Celta de Vigo

Competição: LaLiga (35ª rodada) 📅 Data: Sábado, 9 de maio de 2026 ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília) 📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, Madri (ESP) 📺 Onde assistir: Disney+

📋 Prováveis Escalações

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko e Ruggieri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke e Lookman; Griezmann e Julian Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

continua após a publicidade

CELTA DE VIGO: Radu; Carreira, Rodríguez, Lago, Alonso e Mingueza; López, Moriba, Álvarez e Jutglà; Borja Iglesias. Técnico: Claudio Giráldez.