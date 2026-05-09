Fulham x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Fulham recebe o Bournemouth neste sábado (09), às 11h (horário de Brasília), no histórico Estádio Craven Cottage, em Londres. O confronto, válido pela 36ª rodada da Premier League, coloca frente a frente equipes que buscam fechar a temporada de forma sólida, com os visitantes ainda de olho em consolidar sua excelente campanha no G-6.

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Como chegam Fulham e Bournemouth para a partida?

Os Cottagers ocupam a 11ª posição com 48 pontos. Após um revés diante do Arsenal, o técnico Marco Silva deve promover mudanças na estrutura ofensiva, apostando na velocidade de Samuel Chukwueze e no faro de gol do experiente Raúl Jiménez. A equipe londrina quer apagar a má impressão da última rodada e fazer valer o mando de campo para subir na tabela.

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Rodrigo Muniz comemora gol pelo Fulham (Foto: Ben Stansall / AFP)

Já o Bournemouth, a grande sensação da temporada sob o comando de Andoni Iraola, aparece na 6ª colocação com 52 pontos. Os Cherries vêm de uma sequência positiva e contam com o brilho do atacante brasileiro Evanilson para furar a defesa adversária. Mesmo jogando fora de casa, a equipe mantém sua postura agressiva e propositiva, característica que a levou a brigar pelas primeiras posições da liga.

Rayan e Evanílson comemoram gol na vitória do Bournemouth sobre o Crystal Palace (Foto: Divulgação/Bournemouth)

✅ Ficha do jogo: Fulham x Bournemouth

Competição: Premier League (36ª rodada)

Premier League (36ª rodada) 📅 Data: Sábado, 9 de maio de 2026

Sábado, 9 de maio de 2026 ⏰ Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) 📍 Local: Craven Cottage, Londres (ING)

Craven Cottage, Londres (ING) 📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

📋 Prováveis Escalações

FULHAM: Bernd Leno; Timothy Castagne, Joachim Andersen, Calvin Bassey e Antonee Robinson; Harrison Reed e Saša Lukić; Harry Wilson, Jonah Kusi-Asare e Samuel Chukwueze; Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva.

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BOURNEMOUTH: Dorde Petrovic; Kimenez, Marcos Senesi, James Hill e Adrien Truffert; Alex Scott e Tyler Adams; Rayan, Eli Junior Kroupi e Marcus Tavernier; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

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