Entenda os motivos do Santos escolher a Neo Química Arena para enfrentar o Coritiba

O Santos fará o último jogo antes da pausa da Copa do Mundo, diante do Coritiba, na Neo Química Arena. A casa do Corinthians foi escolhida pela diretoria santista para o duelo e os motivos da troca de mando passam não só pelo aspectos técnicos do campo e bola, mas também por relações institucionais fora dele. A partida diante do Coxa será no próximo domingo, dia 17 de maio, às 11h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Segundo apuração da reportagem, a definição do mando parte, primeiramente, de uma "coincidência" do calendário que permitiu o jogo na Neo Química Arena. Neste dia, nem o Corinthians, que manda partidas no estádio, nem a dupla Palmeiras e São Paulo jogarão na capital paulista. Segundo recomendação da Polícia Militar de São Paulo, o ideal é que nenhum dos quatro grandes do estado realizem jogos no mesmo dia na cidade.

Com a possibilidade de atuar na capital, o Santos aproveita também uma boa relação com a diretoria do Corinthians. As equipes já realizaram trocas de mando de campo neste ano, durante o Campeonato Paulista, e agora a ação se repete no Brasileirão. O Peixe empatou com o RB Bragantino na Neo Química Arena pela fase de liga do estadual.

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A diretoria do Santos também vê como uma oportunidade de valorizar a torcida do clube na capital. Mesmo com a presença forte de torcedores de São Paulo que se deslocam até a Vila Belmiro, na Baixada Santista, para a maioria dos jogos do ano, a ideia é retribuir com a presença da equipe na cidade e atrair ainda mais público que não costuma viajar para as partidas no litoral.

A expectativa é de um público grande no próximo domingo, não só por ser a "despedida" antes da pausa para a Copa do Mundo, mas também para ver de perto o atacante Neymar, que é presença confirmada na partida até então.

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O camisa 10 vive momento de expectativa se vai, ou não, para o Mundial e o duelo contra o Coritiba é na véspera da convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. Momento ideal para celebrar e incentivar o craque do time e o próprio time, que ainda vive fase difícil no Brasileirão, onde ocupa a 16ª colocação.

Com o estádio cheio, que pode chegar a mais de 40 mil torcedores se as arquibancadas realmente lotarem, o Santos também se beneficia financeiramente. A equipe irá arcar com as despesas operacionais da partida e o restante da arrecadação ficará como lucro para o clube. Há uma expectativa de uma receita líquida mais que duas vezes superior em relação ao que é arrecadado em partidas na Vila Belmiro.