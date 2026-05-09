West Ham e Arsenal se enfrentam neste domingo (10), às 12h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium. Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo WHU ARS Campeonato Premier League 2025/2026 Data e Hora 10/05/2026, 12:30 Local London Stadium - London Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Arsenal entra em campo podendo encaminhar o título da Premier League após 22 anos. Líder da competição com 76 pontos, a equipe comandada por Mikel Arteta abriu cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City depois da vitória sobre o Fulham e do tropeço dos Citizens diante do Everton.

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No entanto, o City joga antes, contra o Brentford, e pode diminuir novamente a diferença para apenas dois pontos. Mesmo assim, os Gunners chegam embalados também pela classificação para a final da Champions League e vivem grande momento na temporada.

Para o confronto, o Arsenal deve ter mudanças pontuais na equipe titular. Hincapié pode retornar ao time, enquanto Mikel Merino é o único desfalque confirmado.

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Do outro lado, o West Ham segue pressionado na luta contra o rebaixamento. A equipe treinada por Nuno Espírito Santo ocupa a 18ª posição, com 36 pontos, apenas um atrás do Tottenham, primeiro clube fora da zona de descenso.

Apesar da situação delicada na tabela, os Hammers chegam sem desfalques importantes para o clássico londrino e apostam no fator casa para tentar surpreender o líder da Premier League.

Tudo sobre West Ham x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

West Ham United F.C. 🆚 Arsenal F.C.

36ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 12h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Olímpico de Londres

👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚒️ West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Aréola; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi e Diouf; Soucek e Mateus Fernandes; Bowen, Summerville, Castellanos e Pablo Felipe.

🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Rice, Zubimendi e Odegaard; Saka, Martinelli e Gyokeres.

West Ham e Arsenal se enfrentam pela 36° rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)

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