Austria Wien x Bayern München: onde assistir, horário e escalações
Austria Wien x Bayern München: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Austria Wien e Bayern München se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 14h45 (horário de Brasília), na Generali Arena, em Wien, pela 5ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Austria Wien foi derrotado pelo Benfica por 3 a 1, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Bayern München venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1, também pela Copa da UEFA Feminina.
Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Austria Wien e Bayern München disputam a 5ª rodada da Primeira Fase, buscando avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 19 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Generali Arena, Wien
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 19 de novembro de 2026, às 14h45
Local: Generali Arena, Wien
Rodada: 5
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Austria Wien
Técnico: S. Kenesei
E. Göetz; V. Kirchberger, K. Schiechtl, C. Wenninger e V. Hanshaw; Y. Weilharter, T. Weiss e L. Cordes; E. Pfattner, V. Pötzl e P. Pfanner.
Bayern München
Técnico: José Barcala
E. Mahmutovic; M. Eriksson, S. Ballisager, G. Gwinn e B. Amani; M. Tanikawa, L. Dallmann e F. Kett; K. Bühl, P. Harder e J. Damnjanović.
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