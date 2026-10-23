Sambenedettese x Livorno: onde assistir, horário e escalações
Sambenedettese x Livorno: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Sambenedettese e Livorno se enfrentam neste sábado (24), às 9h30 (horário de Brasília), no Stadio Riviera delle Palme, em San Benedetto del Tronto, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Sambenedettese empatou com o Vado por 2 a 2 fora de casa, pela Serie C1. Já o Livorno empatou com o Grosseto por 4 a 4 em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Sambenedettese ocupa a 7ª colocação, com 14 pontos. O Livorno, por sua vez, está em 9º lugar, com 12 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
Rodada: 11
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Sambenedettese
Técnico: R. Boscaglia
T. Krapikas; S. Nicoli, L. Pezzola, A. Camigliano e A. Zini; M. Piccoli, M. Touré e K. Candellori; G. Tunjov, L. Sgarbi e S. Magnaghi.
Livorno
Técnico: C. Lucarelli
Miguel Ángel Martínez; A. Rizza, F. Veseli, M. Bachini e D. Gentile; N. Haas, T. Arrigoni e L. Malagrida; M. Aramu, M. Malotti e G. Gabbiani.
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