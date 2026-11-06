Salisbury x Sholing: onde assistir, horário e escalações

Salisbury e Sholing se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no The Raymond McEnhill Stadium, em Salisbury, Wiltshire, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Salisbury venceu o Eastbourne Borough por 3 a 0, em casa, pela FA Cup 2026/2027. Já o Sholing venceu o SE Dons por 2 a 0, também em casa, pela mesma competição.

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Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1) 📅 Data: 7 de novembro de 2026 ⏰ Horário: 12h (de Brasília) 📍 Local: The Raymond McEnhill Stadium, Salisbury, Wiltshire Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: The Raymond McEnhill Stadium, Salisbury, Wiltshire

Fase: Fase 1