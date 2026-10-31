Salernitana x Savoia: onde assistir, horário e escalações
Salernitana x Savoia: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Salernitana e Savoia se enfrentam neste domingo (1º), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Arechi, em Salerno, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Salernitana foi derrotado pelo Picerno por 3 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Savoia empatou com o Cosenza por 1 a 1, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Salernitana ocupa a 7ª colocação, enquanto o Savoia está em 12º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 1 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Arechi, Salerno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Arechi, Salerno
Rodada: 12
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Salernitana
Técnico: S. Cosmi
C. Galeotti; A. Anastasio, D. Celiento, S. Pieraccini e L. Villa; M. Llano, M. Vitale e M. Tascone; K. Cardoni, E. D'Ursi e F. Lescano.
Savoia
Técnico: A. Formisano
M. Leonardo; A. Martina, C. Fabriani, F. D'Amore e M. Noce; G. Tumbarello, V. Alfieri e F. Meola; M. Polizzi, P. Yeboah e F. Scotti.
Tudo sobre
Onde Assistir
Schalke 04 x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalaçõesHá 5 horas
Onde Assistir
Al-Hilal x Al-Fateh: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 horas
Onde Assistir
Tottenham x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 horas
Onde Assistir
Bournemouth x Leeds: onde assistir, horário e escalaçõesHá 10 horas
Onde Assistir
Le Havre x PSG: onde assistir, horário e escalaçõesHá 14 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do México nesta sexta-feira (30)Há 17 horas
Mais LANCE!