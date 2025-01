Rio Branco-AC x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

Corinthians e Rio Branco-AC se enfrentam neste terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP), em jogo válido pela segunda rodada do grupo 27 da Copinha. O jogo terá transmissão da CazéTV no Youtube e no Prime Video.

Seu Lance!: a história da camisa do Corinthians de São Jorge de 2011

Após uma vitória de 3 x 0 contra o Porto Velho na abertura da competição, o Corinthians entra em campo confiante. A equipe paulista teve o destaque de Bahia, Nicolas Araújo e Juninho. Há expectativas em torno de Gui Negão, promessa do time, que busca se sobressair após uma atuação mais reservada no jogo anterior.

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Rio Branco-AC

2ª rodada - Grupo 27 - Copinha

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV no Youtube e no Prime Video

Corinthians mira o bi da Copinha com elenco reformulado e foca em gestão de longo prazo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Kauê, Caipira, Ruan Victor, Fernando Vera e Denner; Bahia, Vitinho Dourado e Luiz Eduardo; Luiz Fernando, Nicollas e Gui Negão



RIO BRANCO-AC (Técnico: Eriano Santos)

Janderson; Ray Silva, Darlan, Nickson e Gabriel; José, Vitor Hugo e Érik; Matheus, Kekeu e Kikinha