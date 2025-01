Lateral ex-Corinthians encerra carreira aos 23 anos

Cria das categorias de base do Corinthians, Daniel Marcos encerrou sua carreira aos 23 anos de idade. O lateral-direito defendia o Resende, do Rio de Janeiro, com quem acertou após deixar a equipe do Parque São Jorge antes do início do Brasileirão.

Em publicação nas redes sociais, Daniel afirmou que as lesões foram o principal motivo para encurtar sua trajetória nos gramados. Nos últimos anos, o lateral foi submetido a quatro cirurgias, além de acumular problemas musculares.

– Depois de refletir muito e lutar contra meu próprio corpo, decidi encerrar minha carreira como jogador profissional de futebol. Obviamente não foi uma decisão fácil, talvez tenha sido a mais difícil da minha vida, já que fui e sou apaixonado por esse esporte, mas infelizmente as lesões acabaram me vencendo – disse o jogador.

Após defender o Palmeiras, Daniel Marcos atuou pelas equipes sub-17 e sub-20 do Corinthians. No profissional, no entanto, recebeu apenas duas oportunidades e acumulou empréstimos para Cianorte e Ferroviário-CE.

Longe do futebol, ele se dedicará a uma nova função. Assim como Wendell Lira, ganhador do prêmio Puskás em 2015, Daniel focará nos eSports.

Daniel Marcos, ex-lateral do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)<br>

– Quando um ciclo se encerra outro se inicia e agora em 2025 irei focar na minha outra paixão: o mundo dos videogames! Como já vinha fazendo nas últimas semanas de 2024, agora em 2025 vou intensificar ainda mais as lives no meu canal na Twitch – completou.