Mercado da Bola: saídas de jogadores abrem espaço para reforços no Corinthians

A diretoria do Corinthians terminou o ano visando manter o elenco que terminou o último Campeonato Brasileiro com nove vitórias consecutivas. Até então, o Timão conseguiu renovar o contrato de Romero, Maycon, André Carrillo, Hugo Souza e Cacá.

Por outro lado, nesta terça-feira (7), data da reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava, o Timão terá quatro baixas em relação aos jogadores que estavam à disposição de Ramón Díaz na última temporada. Ruan Oliveira, Matheus Araújo, Caetano e Fagner se despediram do elenco.

Os três primeiros saíram do Timão após o término de seus contratos no final do ano. Fagner foi emprestado ao Cruzeiro para a próxima temporada, e o Corinthians irá arcar com 45% do salário do jogador. Pedro Henrique está perto de ser anunciado pelo Ceará, mas ainda não se desligou do clube alvinegro.

As saídas foram calculadas pela direção do Timão como uma forma de abrir espaço na folha salarial para a contratação de novos jogadores. A afirmação foi feita pelo executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, após a estreia do Corinthians na Copinha, no último sábado (4).

— Situações que a gente precisa tomar decisões. Existem movimentações no orçamento, abre espaço para uma nova oportunidade. Existe uma conversa com a comissão técnica para entender os jogadores que não serão bem utilizados. Baseado nessas conversas, no que entendemos, temos que tomar decisões. O Corinthians atravessa momento difícil financeiramente — disse o dirigente.

Postura do Timão no mercado

Na janela de meio de ano, o Corinthians contratou nove jogadores: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, os meias José Martínez, Alex Santana, Charles e Carrillo, e os atacantes Memphis, Héctor Hernández e Talles Magno.

A diretoria acredita que a postura do Timão na última janela de transferências serviu para fortalecer a equipe em todas as posições. Neste ano, a postura do Corinthians será de contratar jogadores pontuais, aproveitando oportunidades do mercado, em fim de contrato ou até mesmo sem clube.