Corinthians mira o bi da Copinha com elenco reformulado e foca em gestão de longo prazo

O Corinthians realizou na tarde desta quinta-feira (2) coletiva de apresentação do elenco que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) nesta temporada. A estreia das Crias do Terrão será no próximo sábado (4), contra o Garin-RO, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Realizada na sala de coletivo do CT Joaquim Grava, a apresentação contou com as participações do diretor geral das categorias de base, Claudinei Alves, o executivo Alex Brasil e o treinador Orlando Ribeiro.

Maior campeão da competição, com onze títulos, o Corinthians busca garantir o bicampeonato e, assim, ampliar sua vantagem em relação ao Fluminense e ao Internacional, que têm cinco taças cada. Nesta edição, 24 dos 30 nomes convocados são estreantes na competição. Segundo o técnico corintiano, a montagem foi feita ao longo de 2024 e atletas de diferentes categorias foram observados. Ribeiro destaca a necessidade de unir os atletas que estão desempenhando melhor a esta altura da temporada.

- Para montar a lista final, nós sentamos com a gestão e tiramos algumas dúvidas. Os meninos nessa época, nessa idade, eles oscilam muito. Então nós procuramos pegar aqueles que estão em melhores condições nesse momento. A lista foi feita mais ou menos dessa maneira, tecnicamente, taticamente e também o emocional. Sabemos que a Copinha cobra muito o emocional dos meninos. Aqueles que nós entendemos que estão numa melhor condição foram para a lista - explicou o treinador.

Coletiva no CT Joaquim Grava apresentou o elenco do Corinthians para a disputa da Copinha 2025. (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

A mudança drástica no elenco do sub-20 em 2024 foi explicada pelo diretor Claudinei Alves. Segundo o gestor, o título da edição passada foi um dos fatores que causou um "esvaziamento" da categoria, segundo Alves. Foram 13 nomes que migraram da base para o profissional, além de outros que deixaram o Corinthians para outros clubes.

O Corinthians precisou ir ao mercado para novas contratações e buscou parcerias para investir em atletas de qualidade para renovar o sub-20 do clube.

- Em janeiro [de 2024] tivemos uma reunião com o presidente, infelizmente não tínhamos dinheiro para contratar e fomos no mercado procurar parcerias. Foi necessário fazer isso, não tinha tempo hábil para esperar e ver o que iria acontecer, então nós fomos no mercado. Hoje nós também temos o sub-18 e sub-16, que são equipes formadas para fortalecer os time de cima na parte física, tática e técnica. Isso tem dando certo. A evolução foi muito grande, muito boa, e os resultados vão começar a vir a partir do ano que vem. Isso é nítido, a gente não consegue o resultado imediato para esse tipo de trabalho - disse o diretor.

A disputa da Copinha acontecerá ao mesmo tempo do Paulistão com o time profissional. O gestor da base afirmou que a lista dos atletas é montada em conjunto e também pensando na transição para o profissional. Segundo Claudinei, a intenção é dar longevidade aos nomes que integram a base, mas há, sim, a possibilidade de transição para atender demandas da equipe comandada por Ramon Díaz.

- Quanto mais atletas nossos ficarem aqui conosco, melhor. Nós vamos trabalhar para isso, mas eu não posso deixar de atender um pedido do nosso profissional - explicou.

Grupo do Corinthians na Copinha

Tabela

1ª Rodada - Corinthians x Gazin-RO - 21h30 - 04/01

2ª Rodada - Rio Branco-AC x Corinthians - 17h - 07/01

3ª Rodada - Santo André x Corinthians - 17h - 10/01

Lista de jogadores do Corinthians na Copinha

Goleiros

Kauê (2004)

Arthur Borghi (2007)

Matheus Corrêa (2006)

Laterais

Caio Garcez (2004)

Pellegrin (2006)

Caipira (2005)

Vitinho (2005)

Denner (2006)

Zagueiros

Fernando Vera (2005)

Lucão (2007)

Vinícius César (2007)

Ruan (2007)

Vinícius Gomes (2008)

Meias

Bahia (2006)

Caraguá (2007)

Jesse (2005)

Lucas Gabriel (2007)

Luiz Eduardo (2007)

Pedro Thomas (2008)

Robert (2006)

Atacantes