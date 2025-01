Torcedor do Corinthians pede reforço do Botafogo e recebe devolutiva do jogador

Um dos jogadores mais regulares na última temporada, o zagueiro Bastos Quissanga repostou o texto de um torcedor do Corinthians que pede para ele ser o reforço do time paulista. No entanto, vale ressaltar que o angolano de 33 anos renovou seu contrato com o Botafogo até o fim de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Bastos, zagueiro do Botafogo, quebra silêncio e revela seu destino em 2025

- Estava pesquisando sobre valores referentes a esse jogador (Bastos), alguém já ouviu ou sabe

informações sobre? Na minha opinião, o angolano foi melhor zagueiro do Brasil no ano passado! É um zagueiro completo, muito forte, parece um titã literalmente, além de ser muito veloz, muito rápido.

Até me assustei com sua idade (33) já que, na verdade, ele parece que tem uns 28/29, físico de um moleque. Esse, sim, seria o zagueiro ideal para o Corinthians, bastante experiência e é um verdadeiro xerife na zaga, impõe respeito em qualquer um. Pela idade, não deve ser tão difícil nem caro trazê-lo - escreveu o Corintiano.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Bastos quer ficar

Apesar de ter "iludido" os corintianos ao repostar o texto do torcedor, o zagueiro não tem intenção de deixar o Botafogo. Em dezembro, o defensor falou à "Televisão Pública de Angola" que deseja permanecer no Alvinegro, onde conquistou o Brasileirão e a Libertadores em 2024.

continua após a publicidade

- O futuro a Deus pertence. Na verdade, me sinto muito feliz no Botafogo, tenho mais dois anos, desde o primeiro dia em que cheguei, fui bem recebido. Tenho mais dois anos, vou continuar com o Botafogo porque é um lugar em que eu me sinto em casa e onde as pessoas têm um enorme carinho por mim - disse.

Revelado pelo Petro Luanda, da Angola, Bastos também teve passagens por Al Ain (Arábia Saudita), FK Rostov (Rússia) e Lazio (Itália).