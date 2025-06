República Dominicana x Brasil: horário e onde assistir o jogo da AmericupW

A República Dominicana enfrenta o Brasil nesta terça-feira (1), às 12h40 (de Brasília), no Chile, pelo terceiro confronto da AmericupW. A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Kamilla e Damiris lideram Brasil na vitória difícil contra o Canadá pela AmericupW

A Seleção Brasileira venceu a Argentina com facilidade por 71 a 50 na estreia da competição e, em seguida, encontrou um pouco mais de dificuldade ao derrotar o Canadá por 74 a 65 na última segunda-feira (30), em um confronto bastante equilibrado. Kamilla Cardoso e Damiris Dantas, a dupla que representa o Brasil na WNBA, a maior liga americana de basquete feminino, são os destaques e foram importantes para as vitórias.

Damiris Dantas durante partida contra o Canadá pela AmericupW (Foto: Divulgação AmericupW)

Formato da AmericupW 2025

Com novo formato em 2025, apenas o campeão da AmericupW terá vaga direta para a Copa, de modo que as seleções que terminarem do segundo ao sexto lugar disputam o Pré-Mundial, em fevereiro do próximo ano.

continua após a publicidade

As dez equipes que disputam a AmericupW foram organizadas em dois grupos, que jogarão uma partida contra cada seleção de seu próprio grupo. As quatro melhores avançarão para as quartas de final, no formato olímpico (A1 x B4, A2 x B3, A3 x B2 e A4 x B1).

Junto com as brasileiras estão as seleções da Argentina, Canadá, República Dominicana e El Salvador. O Grupo B é formado por Estados Unidos, México, Colômbia, Porto Rico e Chile.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre o jogo entre República Dominicana e Brasil pela AmeriCupW (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

República Dominicana e Brasil

3ª fase — AmeriCupW

📆 Data e horário: terça-feira, 1 de julho, às 12h40 (de Brasília)

📍 Local: Santiago, no Chile.

👁️ Onde assistir: ESPN 2 e Disney+