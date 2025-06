Kamilla e Damiris lideram Brasil na vitória difícil contra o Canadá pela AmericupW

O Brasil venceu o Canadá nesta segunda-feira (30) por 74 a 65, em sua segunda partida pela AmeriCupW, no Chile. A dupla que representa o país na WNBA liderou o jovem elenco ao longo de um confronto difícil e mostrou resiliência nos momentos de desvantagem. Damiris Dantas foi a cestinha da partida com 20 pontos, 13 rebotes e 11 assistências.

Kamilla Cardoso também fez uma partida impressionante, com 19 pontos e 11 rebotes, além de cinco tocos. Do lado canadense, o destaque foi a armadora Day-Wilson, que teve um bom aproveitamento nas bolas de três e preocupou as brasileiras em alguns momentos.

Na estreia da competição, o Brasil venceu a Argentina, no último domingo (29), por 71 a 50 e largou na frente na liderança do Grupo A. O Canadá, por sua vez, também estreou com vitória, no sábado (28), ao superar a seleção de El Salvador por 100 a 34.

Brasil e Canadá se enfrentam na AmericupW (Foto: Divulgação AmericupW)

Como foi o jogo?

As brasileiras começaram a partida afiadas nas bolas de três e com bons rebotes ofensivos de Kamilla no garrafão. A técnica canadense precisou pedir um tempo para conter a rápida movimentação de bola do Brasil. Apesar da reação das canadenses, que recuperaram parte do placar, o primeiro quarto terminou em 20 a 17 para o Brasil.

A briga dentro do garrafão se intensificou no segundo quarto, marcado por faltas duras e algumas discussões entre as jogadoras. As canadenses foram mais dominantes e chegaram a passar à frente no placar, aproveitando uma sequência de erros de ataque do Brasil e uma melhora em seus próprios arremessos. A parcial terminou em 34 a 38, para o Canadá.

Com menos de cinco minutos para o fim do terceiro quarto, o Brasil dominou os rebotes ofensivos, alcançando 34 contra 25 do adversário. Por outro lado, a bola de três foi essencial para as estrangeiras, que tiveram melhor aproveitamento nos arremessos de longa distância, pricipalmente com a armadora Day-Wilson. O quarto terminou em 59 a 60 para o Canadá.

Os primeiros pontos do banco de reserva brasileiro saiu somente no último quarto, com duas bolas de três de Emanuely de Oliveira, marcando o início da virada brasileira, que não deram mais espaço e venceram o confronto.

Próximos jogos do Brasil na AmericupW

Brasil x República Dominicana - terça (1), às 12h40

Brasil x El Salvador - quarta (2), às 12h40