Renate x Giana Erminio: onde assistir, horário e escalações
Renate x Giana Erminio: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Renate e Giana Erminio se enfrentam em 11 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale Silvio Piola, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Renate vem de empate fora de casa contra o Ospitaletto por 1 a 1, pela Serie C1, em 3 de outubro. Antes disso, sofreu derrotas para o Treviso em casa por 1 a 0 e para o Arzignano Valchiampo fora por 2 a 1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
Rodada: 9
Fase: Girone A
O Giana Erminio vem de empate fora de casa contra o Treviso por 0 a 0, pela Serie C1, em 4 de outubro. Nos jogos anteriores, empatou em casa contra o Pro Vercelli por 1 a 1 e fora contra a Folgore Caratese também por 1 a 1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Renate
Técnico: S. Banchieri
M. Avella; C. Riviera, A. Motoc, S. Auriletto e T. Botrini; P. Ruiz Giraldo, F. Vassallo e A. Delcarro; L. Kerrigan, N. Anelli e Ó. Karlsson.
Giana Erminio
Técnico: M. Tacchinardi
A. Mazza; S. Ghezzi, E. Rovinelli, C. Mora e L. Ruffini; M. Zanchetta, M. Marotta e F. Renda; M. Ballabio, S. Comelli e L. Samele.
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