Remo x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Remo x Vila Nova REM VIL 7ª rodada Campeonato Brasileiro - Série B Data e Hora quarta-feira, 14 de maio, às 19h (de Brasília) Local Mangueirão, em Belém (PA) Árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA) Var Michel Patrick Costa Guimaraes (MG) Onde assistir

Em confronto direto, Remo e Vila Nova se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA). O confronto, válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Disney+ e ESPN, além do Tempo Real do Lance!.

continua após a publicidade

Com 12 pontos da tabela, o Remo ocupa a quarta colocação e está dentro do G-4, com um ponto a menos que o adversário desta noite e do Avaí. Já o Tigre tem 13 pontos, é o segundo colocado e pode retomar a liderança do rival Goiás em caso de vitória.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam os dois times?

O Remo conquistou o título do Parazão no último domingo (11) diante do maior rival, o Paysandu, nos pênaltis: venceu a ida por 3 a 2, perdeu a volta por 1 a 0 e levantou a taça por 6 a 5 na marca da cal. Na Série B, o Azulino é o único time que ainda está invicto, com três vitórias e três empates.

continua após a publicidade

Para o jogo, o volante Pavani fica de fora por suspensão, e Luan Martins entra na sua vaga. O técnico Daniel Paulista ainda tem dúvidas com o zagueiro Klaus, os laterais-esquerdos Sávio e Alan Rodríguez e o atacante Janderson pela questão física. Camutanga, Thalys, Kadu e Marcelinho podem entrar no time.

O Vila Nova vem de vitória por 2 a 1 no clássico contra o Criciúma, em casa, e se recuperou da derrota para o Vila Nova por 1 a 0, fora de casa. A equipe catarinense busca a segunda vitória como visitante na competição.

continua após a publicidade

O técnico Lacerda tem apenas uma dúvida na escalação: Igor Henrique ou Arilson no meio. Por outro lado, Tiago Pagnussat não preocupa após o choque de cabeça no último jogo.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Remo e Vila Nova, pela Série B de 2023. Foto: Douglas Monteiro/Vila Nova

Confira as informações do jogo entre Remo x Vila Nova:

✅ FICHA TÉCNICA

REMO X VILA NOVA

7ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: Quarta-feira, 14 de maio, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

🖥️ VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO REMO (Técnico: Daniel Paulista)

⁠Marcelo Rangel; Kadu, Camutanga, Reynaldo e Thalys; Caio Vinicius, Luan Martins e Pedro Castro; Marcelinho, Pedro Rocha e Felipe Vizeu.

ESCALAÇÃO DO VILA NOVA (Técnico: Rafael Lacerda)

Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique (Arilson) e Diego Torres; Vinícius Paiva, Gabriel Poveda e Gabriel Silva.