Remo bate Paysandu na disputa de pênaltis e leva título paraense

O Clube do Remo conquistou o Campeonato Paraense 2025 ao derrotar o Paysandu por 6 a 5 na disputa de pênaltis, após empate no placar agregado. A partida decisiva aconteceu neste domingo (11), no Estádio do Mangueirão, com vitória do Paysandu por 1 a 0 no tempo normal, igualando o confronto depois que o Remo havia vencido o jogo de ida por 3 a 2.

Este é o 48º título estadual da história do Remo, que volta a ser campeão paraense após três anos, tendo conquistado sua última taça em 2022. A decisão precisou ser definida nas penalidades máximas após o equilíbrio no placar agregado entre os dois maiores rivais do futebol paraense.

Decisão foi nas cobranças de pênaltis

Na disputa de pênaltis, o Paysandu começou melhor quando Bryan converteu sua cobrança, e Pedro Castro desperdiçou para o Remo. A situação mudou quando Benitez errou para o Paysandu, e Dodô acertou para o Remo, empatando a disputa. Nas cobranças alternadas, Dudu Vieira falhou pelo Paysandu, permitindo que Reynaldo convertesse o pênalti decisivo que garantiu o título ao time azulino.

O jogo foi disputado desde o início. Aos dois minutos, Leandro Vilela finalizou de fora da área para o Paysandu, mas Marcelo Rangel fez a defesa. O Remo respondeu com jogadas de Pedro Rocha e Marcelinho, enquanto o Paysandu manteve a pressão com Benitez e Vilela.

No segundo tempo, aos sete minutos, o árbitro marcou pênalti para o Paysandu após consultar o VAR, quando a bola bateu na mão de Reynaldo após chute de Vargas. Rossi converteu a cobrança, mesmo com Marcelo Rangel tocando na bola. Aos 41 minutos, o Remo também teve um pênalti a seu favor quando um jogador do Paysandu tocou com a mão na bola, mas Adailton teve sua cobrança defendida por Matheus Nogueira.

Atuação destacada dos goleiros

Os goleiros tiveram atuações importantes na partida. Matheus Nogueira realizou defesas cruciais para o Paysandu, incluindo uma intervenção em uma tentativa de cavadinha de Felipe Vizeu no início do segundo tempo e a defesa do pênalti cobrado por Adailton nos minutos finais. Do lado do Remo, Marcelo Rangel também se destacou, apesar de não conseguir evitar o gol de pênalti marcado por Rossi.

Após a conquista do título estadual, as duas equipes voltam suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos entram em campo na próxima quarta-feira (11). O Remo receberá o Vila Nova às 19h, novamente no Estádio do Mangueirão, enquanto o Paysandu viajará para enfrentar o América-MG às 19h30.