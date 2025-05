Chegou ao fim, nesta terça-feira (6), a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila Nova assumiu a liderança da competição após vencer o Athletic por 1 a 0 no estádio Independência, em Belo Horizonte.

continua após a publicidade

O gol da vitória saiu nos minutos finais, após uma falha na saída de bola do time da casa. Dodô aproveitou a oportunidade e garantiu os três pontos para o time goiano, que agora assume a ponta da tabela.

O Cuiabá também teve a chance de assumir a liderança do torneio, mas ficou apenas no empate com o CRB, fora de casa, e desperdiçou a oportunidade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe alagoana poderia chegar ao topo da tabela assim como os rivais. Para isso, precisava vencer o Cuiabá e superar a diferença de saldo de gols em relação ao Goiás. No entanto, com o empate, o CRB permaneceu na sexta colocação, com 11 pontos, enquanto o time mato-grossense ocupa a terceira posição, com 12.

CRB e Cuiabá ficaram no empate (Foto: AssCom Dourado / Divulgação)

Confira os resultados da rodada Série B: