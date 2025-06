Os comentaristas Osvaldo Pascoal e Zé Elias, da ESPN, discordaram em debate no quesito grandeza das vitórias de Botafogo e Flamengo no Mundial de Clubes. Pascoal defendeu que o Flamengo foi superior por ter dado uma "aula de futebol", enquanto Zé Elias acredita na superioridade da vitória do Botafogo.

- Para mim a vitória do Flamengo é mais impactante que a do Botafogo, porque o Flamengo deu uma aula de futebol. O Botafogo deu uma aula de aplicação tremenda. Mas o Flamengo não se inibiu com o gol tomado. O Flamengo foi pra cima, foi buscar - defendeu Pascoal.

- O Botafogo jogou demais também. Jogo bonito é aquele que é treinado e você executa. O que o Botafogo fez ontem contra o Paris Saint-Germain... Assim, respeito muito essa vitória do Flamengo, mas a grandeza do resultado do Botafogo é superior à do Flamengo. O Botafogo deu aula em superação e organização tática - rebateu Zé Elias.

Próximos passos do Flamengo?

Com as vitórias do Flamengo sobre o Esperánce (2x0) e o Chelsea (3x1), a equipe carioca está classificada em primeiro lugar do Grupo D. Na liderança, o Rubro-Negro desvia possivelmente de encarar o Bayern de Munique nas oitavas de final e poderá encarar o Benfica ou o Boca Juniors na próxima fase.

Próximos passos do Botafogo?

Com o gol de Igor Jesus que garantiu a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, o Alvinegro fica muito próximo da classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes.

A próxima partida do Alvinegro será na segunda-feira (23), contra o Atlético de Madrid, também no Rose Bowl. A equipe comandada por Renato Paiva precisa de um empate para garantir a vaga no mata-mata do Mundial de Clubes da Fifa.