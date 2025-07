Chelsea recebe multa milionária por infringir o Fair Play Financeiro

O Chelsea, que enfrenta o Palmeiras pelas quartas de final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (4), foi multado pela Uefa horas antes do confronto decisivo. A confederação europeia do futebol informou que o clube inglês descumpriu uma das regras estabelecidas pelo Fair Play Financeiro.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo a Primeira Câmara do Órgão de Controle Financeiro dos Clubes, o Chelsea não cumpriu o artigo de número 94 do Regulamento de Licenciamento de Clubes e Sustentabilidade Financeira da Uefa. O documento prevê que "o índice de custo do elenco de um clube licenciado para a temporada de licenças não deve ser maior que o limite definido de 70%".

➡️ Fair Play Financeiro: entenda a importância e como funciona

Após as fiscalizações, o órgão verificou que o custo do elenco do Chelsea ultrapassou o índice estabelecido pela Uefa. O custo dos elencos é calculado levando em conta uma série de despesas como os salários dos atletas, custos com agentes, intermediários e outras partes e lucros ou prejuízos com negociações.

Pedro Neto, destaque do Chelsea Mundial de Clubes, foi cotratado em 2024 (Foto: Divulgação/Chelsea)

Em 2024, o Chelsea excedeu o limite estabelecido pela Uefa, que informou que os gastos do Chelsea excederam entre 10% e 20% o que poderia ser gasto no ano. Com isso, o time inglês recebeu uma multa proporcional ao excesso cometido pelo clube no ano. A equipe londrina terá que desembolsar 11 milhões de euros (R$ 70,24 milhões na cotação atual) pela quebra do compromisso.

Chelsea recebeu outra multa nesta sexta-feira

O Chelsea também foi multado pela Uefa por quebra na regra de ganhos do Fair Play Financeiro. A informação foi divulgada pela entidade no mesmo comunicado. O time inglês foi multado em 80 milhões de euros, com 20 milhões incondicionais e um acordo de quatro anos, que prevê que o clube cumpra acordos estabelecidos com a Uefa na próxima temporada.

O Chelsea também concordou em estar sujeito a uma restrição para o registo de novos jogadores na sua "Lista A" para as competições de clubes da UEFA. A medida pode ser condicional, incondicional ou ambas, e abranger uma ou mais temporadas, dependendo da duração do acordo.

Atletas do Chelsea erguem troféu de campeão da Conference League (Sergei Gapon/AFP)

Campeão da Conference League em 2025 e quarto colocado da Premier League, o Chelsea se garantiu na próxima edição da Liga dos Campeões.