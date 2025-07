O Real Madrid buscará, neste sábado (5), dar mais um passo rumo ao título do Mundial de Clubes. A equipe de Xabi Alonso enfrenta o Borussia Dortmund em busca de uma vaga na semifinal, e para isso, terá um estímulo interessante fora das quatro linhas.

Segundo o jornal espanhol "As", o presidente do clube, Florentino Pérez, prometeu uma bonificação estimada em um milhão de euros por atleta (R$ 6,3 milhões na cotação atual) em caso de título nos Estados Unidos. A diretoria está valorizando a competição como um torneio de primeira prateleira, diferente do que foi dito ou considerado por outros clubes do futebol europeu.

A importância dada pelo clube ao Mundial é tamanha que o próprio Florentino se fez presente nos EUA para a disputa. Das tribunas, o mandatário presenciou a estreia diante do Al-Hilal e a qualificação diante da Juventus, nas oitavas de final.

A participação na disputa organizada pela Fifa já rendeu aos cofres merengues valores elevados. O clube já havia recebido US$ 38,19 milhões (R$ 210,5 milhões) por conta da participação na fase de grupos do Mundial de Clubes. Além disso, embolsaram mais US$ 5 milhões devido as duas vitórias e ao empate na chave, e outros US$ 7,5 milhões pelo avanço ao mata-mata.

Tendo superado a Juventus por 1 a 0, com gol de Gonzalo García, na fase anterior, o Real adicionou mais US$ 13,125 milhões. Em soma, são US$ 63,8 milhões acumulados, o que ultrapassa a casa dos R$ 400 milhões em apenas quatro jogos. Caso elimine o Borussia, o clube ainda será bonificado em mais US$ 21 milhões (R$ 133,7 milhões na cotação atual).

Florentino Pérez tem mandato corrente no Real Madrid até 2029 (Foto: Divulgação/Real Madrid)

⚽ Próximo desafio do Real no Mundial

Para seguir com o sonho do troféu vivo, o Real Madrid tem três compromissos pela frente. O primeiro acontece neste sábado (5), às 17h (de Brasília), diante do Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA). Caso avance, enfrentará o vencedor de PSG x Bayern de Munique, que acontece no mesmo dia, mas antes, às 13h (de Brasília).

